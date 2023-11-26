李沐、蔡凡熙示範Gap冬季穿搭術 打造美拉德風、視覺增高

今年冬天的流行關鍵字就是「美拉德風格」，但在衣服變得更厚重時，視覺比例增高也相形重要，但不要忘記如何形塑亮點，讓自己擺脫路人樣。李沐與蔡凡熙便示範緊跟潮流同時又能穿出個人特色的冬季3大時髦搭配術，看這一篇就夠了！

「美拉德風格」帶出溫柔時髦感

什麼是美拉德風格？簡單說就是帶有溫暖質感的焦糖或深棕配色，搭配毛絨材質的服飾單品。而美國流行品牌Gap也在這季提供拉克蘭袖上衣、學院風外套、半拉鍊翻領毛衣、高領拼接毛衣等，童裝也提供短版麂皮絨夾克、羽絨外套等。像是李沐便示範深咖啡色羊羔绒外套並以深色系下身營造秋冬舒適感；或是利用深咖啡色及芥末黃的兩色拉克蘭上衣穿出層次感。

跳色單品點綴成造型亮點

中性色彩固然好搭配，但少了視覺上的變化，適時加入跳色單品，會讓人有好心情，更可以是造型亮點。蔡凡熙就以經典復古海軍藍Polo領毛衣，搭配亮黃色條紋製造出穿搭記憶點；換上質感滿滿的墨綠色毛衣，搭配毛衣上亮黃色的學院風Logo穿出美式經典風格。雖是沉穩的深色單品，但加入明亮跳色元素，既可保持冬季溫暖舒服調性，卻又兼具造型「亮點」。

長版外套、大衣穿出視覺增高