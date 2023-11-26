聽新聞
test
0:00 / 0:00
「黑暗榮耀」朴成勳化身暖男代言品牌 形象帥照曝光 網：「好想被他擁入懷中」
因為演出人氣韓劇《黑暗榮耀》反派角色，讓朴成勳又帥又痞的形象深植人心，韓系戶外潮流品牌National Geographic Apparel（國家地理服飾）相中他俊俏的外型，邀請與女星金多美一同擔任代言人。形象廣告曝光後，引起熱烈討論，更有網友表示暖男樣子很迷人，「好想被他擁入懷中」。
國家地理服飾最初爆紅就是因為黑色長版羽絨外套而起，晉升為韓國國民品牌，因此邀請朴成勳來擔任代言人，並詮釋秋冬系列外套，展現他在戲劇之外帥氣有型的一面。像在形象廣告中，朴成勳身穿的OSTONI FLEECE拉鍊外套，有著絨羊羔毛材質結合抽繩小黃框細節，今年還推出全新粉色和米色選擇，品牌運用寬大連帽設計帶出軟萌感，使消費者能溫暖又舒適迎接冬天。另外金多美演繹的GOLDENMOLE短版羽絨外套亦不容錯過，除了粉嫩馬卡龍色系，還有中性飽和拼色款，蓬蓬外型可愛卻不笨重，功能性面料兼顧防風與防潑水，禦寒度佳。
迎接氣溫驟降，The North Face Urban Exploration也適時地送上休閒剪裁羽絨外套、正反兩穿羊羔絨外套和NUPTSE禦寒短靴，讓人保暖與有型得以兼具。The North Face以靈感源自品牌經典喜馬拉雅登山服，利用900蓬鬆度鵝絨填充來打造休閒剪裁羽絨外套，達到輕量與保暖機能。而羊羔絨外套正面立體感羊羔絨搭配反面絨毛魚骨紋路，一件外套兩面自由翻轉，從容適配不同場域。靴內以550蓬鬆度高品質鵝絨填充的NUPTSE短靴，提供鞋腳一體的舒適穿著體驗，配合簡潔鎖扣閉合系統，日常穿脫輕鬆又方便。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言