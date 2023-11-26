「黑暗榮耀」朴成勳化身暖男代言品牌 形象帥照曝光 網：「好想被他擁入懷中」

因為演出人氣韓劇《黑暗榮耀》反派角色，讓朴成勳又帥又痞的形象深植人心，韓系戶外潮流品牌National Geographic Apparel（國家地理服飾）相中他俊俏的外型，邀請與女星金多美一同擔任代言人。形象廣告曝光後，引起熱烈討論，更有網友表示暖男樣子很迷人，「好想被他擁入懷中」。

國家地理服飾最初爆紅就是因為黑色長版羽絨外套而起，晉升為韓國國民品牌，因此邀請朴成勳來擔任代言人，並詮釋秋冬系列外套，展現他在戲劇之外帥氣有型的一面。像在形象廣告中，朴成勳身穿的OSTONI FLEECE拉鍊外套，有著絨羊羔毛材質結合抽繩小黃框細節，今年還推出全新粉色和米色選擇，品牌運用寬大連帽設計帶出軟萌感，使消費者能溫暖又舒適迎接冬天。另外金多美演繹的GOLDENMOLE短版羽絨外套亦不容錯過，除了粉嫩馬卡龍色系，還有中性飽和拼色款，蓬蓬外型可愛卻不笨重，功能性面料兼顧防風與防潑水，禦寒度佳。

朴成勳演繹國家地理服飾GOLDENMOLE短版羽絨外套，11,380元。圖／National Geographic Apparel提供

迎接氣溫驟降，The North Face Urban Exploration也適時地送上休閒剪裁羽絨外套、正反兩穿羊羔絨外套和NUPTSE禦寒短靴，讓人保暖與有型得以兼具。The North Face以靈感源自品牌經典喜馬拉雅登山服，利用900蓬鬆度鵝絨填充來打造休閒剪裁羽絨外套，達到輕量與保暖機能。而羊羔絨外套正面立體感羊羔絨搭配反面絨毛魚骨紋路，一件外套兩面自由翻轉，從容適配不同場域。靴內以550蓬鬆度高品質鵝絨填充的NUPTSE短靴，提供鞋腳一體的舒適穿著體驗，配合簡潔鎖扣閉合系統，日常穿脫輕鬆又方便。

朴成勳演繹國家地理服飾COSTONI FLEECE拉鍊外套，5,880元。圖／National Geographic Apparel提供

金多美詮釋國家地理服飾GOLDENMOLE短版羽絨外套，11,380元。圖／National Geographic Apparel提供

The North Face Urban Exploration系列HALSEIGH THERMOBALL LACE禦寒靴。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration系列女版防潑水保暖舒適兩面穿羽絨外套，18,380元。圖／The North Face提供