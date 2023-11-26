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「黑暗榮耀」朴成勳化身暖男代言品牌 形象帥照曝光 網：「好想被他擁入懷中」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
「黑暗榮耀」男星朴成勳成為國家地理服飾代言人，一改過去反派印象，化身暖男形象迷倒粉絲。圖／National Geographic Apparel提供
「黑暗榮耀」男星朴成勳成為國家地理服飾代言人，一改過去反派印象，化身暖男形象迷倒粉絲。圖／National Geographic Apparel提供

因為演出人氣韓劇《黑暗榮耀》反派角色，讓朴成勳又帥又痞的形象深植人心，韓系戶外潮流品牌National Geographic Apparel（國家地理服飾）相中他俊俏的外型，邀請與女星金多美一同擔任代言人。形象廣告曝光後，引起熱烈討論，更有網友表示暖男樣子很迷人，「好想被他擁入懷中」。

國家地理服飾最初爆紅就是因為黑色長版羽絨外套而起，晉升為韓國國民品牌，因此邀請朴成勳來擔任代言人，並詮釋秋冬系列外套，展現他在戲劇之外帥氣有型的一面。像在形象廣告中，朴成勳身穿的OSTONI FLEECE拉鍊外套，有著絨羊羔毛材質結合抽繩小黃框細節，今年還推出全新粉色和米色選擇，品牌運用寬大連帽設計帶出軟萌感，使消費者能溫暖又舒適迎接冬天。另外金多美演繹的GOLDENMOLE短版羽絨外套亦不容錯過，除了粉嫩馬卡龍色系，還有中性飽和拼色款，蓬蓬外型可愛卻不笨重，功能性面料兼顧防風與防潑水，禦寒度佳。

朴成勳演繹國家地理服飾GOLDENMOLE短版羽絨外套，11,380元。圖／National Geographic Apparel提供
朴成勳演繹國家地理服飾GOLDENMOLE短版羽絨外套，11,380元。圖／National Geographic Apparel提供

迎接氣溫驟降，The North Face Urban Exploration也適時地送上休閒剪裁羽絨外套、正反兩穿羊羔絨外套和NUPTSE禦寒短靴，讓人保暖與有型得以兼具。The North Face以靈感源自品牌經典喜馬拉雅登山服，利用900蓬鬆度鵝絨填充來打造休閒剪裁羽絨外套，達到輕量與保暖機能。而羊羔絨外套正面立體感羊羔絨搭配反面絨毛魚骨紋路，一件外套兩面自由翻轉，從容適配不同場域。靴內以550蓬鬆度高品質鵝絨填充的NUPTSE短靴，提供鞋腳一體的舒適穿著體驗，配合簡潔鎖扣閉合系統，日常穿脫輕鬆又方便。

朴成勳演繹國家地理服飾COSTONI FLEECE拉鍊外套，5,880元。圖／National Geographic Apparel提供
朴成勳演繹國家地理服飾COSTONI FLEECE拉鍊外套，5,880元。圖／National Geographic Apparel提供

金多美詮釋國家地理服飾GOLDENMOLE短版羽絨外套，11,380元。圖／National Geographic Apparel提供
金多美詮釋國家地理服飾GOLDENMOLE短版羽絨外套，11,380元。圖／National Geographic Apparel提供

The North Face Urban Exploration系列HALSEIGH THERMOBALL LACE禦寒靴。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration系列HALSEIGH THERMOBALL LACE禦寒靴。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration系列女版防潑水保暖舒適兩面穿羽絨外套，18,380元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration系列女版防潑水保暖舒適兩面穿羽絨外套，18,380元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration系列男版保暖舒適羽絨外套，19,880元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration系列男版保暖舒適羽絨外套，19,880元。圖／The North Face提供

品牌 保暖 黑暗榮耀

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