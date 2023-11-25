「金馬60」伴手禮送...雞蛋！放山蛋化身時尚禮

第60屆金馬獎今日登場，其中，最亮眼的伴手禮是勤億蛋品科技推出的「金馬60放山蛋禮盒」。金馬行銷統籌許至汛表示，「大家都非常驚訝，沒想到生鮮雞蛋可以成為伴手禮。」不僅如此，昨（11/24）在台北文華東方酒店舉辦的入圍午宴，首道開胃料理中，也是使用勤億放山蛋設計的刺蔥蛋捲，讓海內外參與盛宴的嘉賓，品嘗台灣味好蛋料理。

一年一度的金馬影展眾星雲集，適逢60周年更是盛況空前，除了頒獎典禮吸睛，入圍午宴酒會由金馬獎與文華東方酒店聯合設計菜單也引人注目，勤億蛋品科技的放山蛋相較一般雞蛋蛋香更濃郁，結合刺蔥蛋皮與竹炭蛋皮，綠灰雙色薄透蛋皮包裹過貓菜，再以胡麻醬提味，透過蛋捲的形式呈現出清爽滑口、細緻蛋香的開胃料理。

金馬獎長期與國際品牌合作，為了讓來自海內外影人在金馬期間認識到更多台灣味，近十年來加入更多臺灣品牌，金馬行銷統籌許至汛指出，今年首度合作雞蛋，就是希望讓大家有驚喜感。實際上也證明「蛋禮盒」確實引發許多討論，透過藝人的知名度及影響力，讓更多民眾了解台灣好蛋。

為金馬獎量身設計「金馬60放山蛋禮盒」，印刷採⽤⼤⾖油墨，不做燙⾦局部光等重複貼合加⼯，以增加回收的便利性，蛋托則加入蛋殼粉，再與紙漿結合，完成環保紙托。

這個話題伴手禮，讓許多已經拿到禮盒的導演、明星們紛紛拍照上傳社群平台，掀起討論熱潮。勤億蛋品科技也於官網上架，「金馬60放山蛋禮盒」採限量預購販售。