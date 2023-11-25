銅板價吃清燙牛肉湯！國產牛肉行銷26日善化啤酒廠登場

講到台南美食小吃，一般民眾都會聯想到牛肉湯，但很多人或許不知道，台南肉牛飼養量是6都第一，屠宰供應量獨占鰲頭，有地利之便，也成為台南牛肉湯遠近馳名的主因，台南市政府明天（26日）將在善化啤酒廠舉辦國產牛肉行銷活動，邀來知名店家現場設攤，讓民眾用50元銅板價就能喝到熱騰騰的現煮牛肉湯，還有米其林大廚獻藝，推出60份「烏龍茶香牛肉湯」，想品嘗的老饕可得把握機會。

台南市長黃偉哲說，台南牛肉湯遠近馳名，成為台南品牌及標誌性美食，觀光客多聚焦在知名店家，其實還有很多在地好店，其中善化、新市更因鄰近肉品市場，食材新鮮，牛肉湯店林立，26日活動當天請來6家清燙牛肉店家現場烹調，並串連南市26家國產牛肉店家，推出旅遊建議路線和優惠，遊客來旅遊時也能大啖美食。

南市農業局長李建裕說，南市酪農業發達，乳牛產下不能泌乳的小公牛，就成了飼養肉牛的來源，帶動肉牛業發展，因此產地新鮮直送就是台南牛肉湯鮮甜美味的「撇步」，這次「饗牛幸福-2023國產牛肉行銷活動」同時兼具質感及CP值路線，邀請食材達人徐仲來的「國產牛肉熟成料理講座」，還有晶英酒店、俏壽司等餐廳、名店設計牛雜丼、壽司、漢堡、刈包等國產牛肉創意料理。

今年獲得米其林綠星榮譽的主廚簡天才，也運用他專長的法式手法，結合在地食材，開發出「烏龍茶香牛肉湯」，價值500元、限量60份，饕客只要花150元就能吃到，活動當天，主辦單位也提供1500張牛肉湯購物券，讓民眾可用銅板價50元喝到現煮清燙牛肉湯，購物券將在26日上午10點半、11點半，以及下午1點三個時段發送。

善化啤酒廠除了提供活動場地，也提供免費芒果啤酒試喝及優惠，讓參與活動的民眾擁有牛肉(Beef)配啤酒(Beer)的雙B美食享受。

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