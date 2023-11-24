全家便利商店首推3肖像獨家聯名「限量聖誕禮物箱」！「間諜家家酒」逾20款周邊線上線下齊開賣

迎接年末節慶氛圍，全家便利商店瞄準聖誕節交換禮物商機，將於11月29日上午10點起首度開賣「聖誕禮物箱」，獨家攜手熱門肖像間諜家家酒、瑪利歐、爽爽貓與小勞撫，分別推出實用度及顏值皆滿分的手提箱、絨毛提袋與花苞束口袋，價格帶落在399元及499元，開箱即含月曆、便利貼等4～5款贈品，還有專屬刮刮樂明信片，100%必刮中獨家肖像贈品；購買任一款禮物箱再抽價值近10萬元的Gogoro電動機車等好禮。

「全家」首度於耶誕檔期推出「聖誕禮物箱」，攜手台灣及日本超人氣肖像，獨家開發3款可愛又實用的禮物組。其中療癒懶萌IP代表「爽爽貓與小勞撫花苞束口袋」（售價399元），不僅外袋容量大，隨袋還附贈肖像月曆小卡、便利貼、貼紙組與絨毛杯墊；「瑪利歐絨毛提袋」（售價499元）觸感柔順，贈品包含肖像桌曆、便利貼、貼紙組、造型壓克力夾2入組及零錢包；「間諜家家酒手提箱」（售價499元）同樣包含桌曆、便利貼、貼紙組、絨毛杯墊與零錢包，手提箱本身更是萬用收納首選。3款禮物箱皆於11月29日上午10點起於「全家」店舖正式開賣，分別各限量10,000組，除隨袋肖像贈品以外，另包含刮刮樂形式的專屬禮物兌換券一張，100%必刮中獨家商品。

11月29日至2024年2月28日「全家」會員購買任1款聖誕禮物箱，即可獲得抽獎券1張，2024年3月6日前可至會員App「抽獎趣」進行投注抽獎，有機會抽中價值近10萬元的Gogoro SuperSport電動機車或櫻花牌P0235RO淨水器。

除了限量聖誕禮物箱之外，11月29日起將有超過20款安妮亞與間諜家家酒系列周邊商品攻占「全家」，首推「全家」獨家聯名開發的瓶中娃娃，全系列6款包含微笑及呵呵笑的安妮亞、黃昏、約兒、花生與彭德，11月29日起至2024年1月23日於「全家」店舖購買20元（含）以上指定飲料或冰品任4件，加價119元即可換購任1款瓶中娃娃，款式依店舖實際販售為主，數量有限，售完為止。

推薦商品還有全通路獨家販售的「間諜家家酒聯名款Kisses牛奶巧克力」（售價139元），水滴造型巧克力的經典美味，搭上期間限定的聯名包裝，不論是自己享用或是送禮都合適，11月29日至12月26日單件特價119元；另外還有便利商店通路獨家販售的「可可甜甜圈」（售價69元），不僅有間諜家家酒包裝，開盒再加碼贈送肖像胸章一個，11月29日至12月26日可享第2件6折優惠；樂事洋芋片海苔與起司口味同步推出新款聯名包裝，活動期間任選第2件6折。此外，「全家」店舖溫罐機「溫心小館」也將全面換上間諜家家酒主題布置與杯套。

線上通路也將於11月29日起同步開賣多款實用周邊商品，12月26日前於「全家」會員App「兌點趣」專區，可使用Fa點換購間諜家家酒商品，包含全系列7款手機支架、3款滑鼠墊、2款電腦螢幕架與冷氣毯，還有造型票卡夾與提袋組、收納罐3入組等多款商品，皆可以800點加269元～499元換購。「全家」FamiPort則於11月29日起獨家開放預購「收藏安妮亞」吊飾組，全套包含9加1款隱藏版，一次就能蒐集10種不同造型的可愛安妮亞，原價1,590元、預購價只要1,099元。