快訊

選擇成全！郭台銘發退選聲明：人退，志不退「一定要贏」

等到了！台灣寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI這天開幕 完整紀念商品、營業時間一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣溫驟降助攻！民眾排隊瘋搶UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH服飾 繽紛配色＋超萌設計能不買嗎？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO台北東區旗艦店，未開門營業前，就有近200位的民眾等著開門搶購ANYA HINDMARCH秋冬聯名系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO台北東區旗艦店，未開門營業前，就有近200位的民眾等著開門搶購ANYA HINDMARCH秋冬聯名系列。圖／UNIQLO提供

一夜之間，氣溫如溜滑梯，而且東北季風接力報到，天氣將降溫轉雨，接連帶動了保暖衣物的購買潮。特別是今日（11/24）開賣的UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH秋冬系列服飾，一早就有大批民眾在東區旗艦店排隊，等著入內選購。

在還沒開賣前，UNIQLO就透露首次合作的ANYA HINDMARCH秋冬聯名系列，詢問度就很高，同時觀察到品牌網路商店預購反應也不錯。而且同一系列日本搶先全球開賣，也吸引大批消費者前去搶購，說明了其高人氣。但昨日（11/23）台灣氣溫還一度達到26度以上，讓UNIQLO也擔心，以發熱科技素材為主的ANYA HINDMARCH秋冬聯名系列的銷量，所幸一夜之間氣溫驟降，也帶動了買氣，因此在品牌台北東區旗艦店，未開門營業前，就有近200位的民眾等著開門搶購。

今日（11/24）開賣的UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH秋冬系列服飾，一早就有大批民眾在東區旗艦店排隊。記者曾智緯／攝影
今日（11/24）開賣的UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH秋冬系列服飾，一早就有大批民眾在東區旗艦店排隊。記者曾智緯／攝影

UNIQLO與ANYA HINDMARCH秋冬聯名系列，包含了女裝毛衣、童裝和襪子、毛帽圍巾與手套等配件。因為有著撞色配置，並運用ANYA HINDMARCH著名的「大眼睛」超萌圖案點綴，包含形象照都透露出可愛魅力，因此受到品牌粉絲歡迎。

UNIQLO與ANYA HINDMARCH秋冬聯名系列形象照。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與ANYA HINDMARCH秋冬聯名系列形象照。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列摺疊收納包，790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列摺疊收納包，790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列襪子一雙200元、兩雙390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列襪子一雙200元、兩雙390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列童裝特級小羊毛圓領毛衣，990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列童裝特級小羊毛圓領毛衣，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列 HEATTECH針織披巾，990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列 HEATTECH針織披巾，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列女裝特級小羊毛圓領毛衣，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列女裝特級小羊毛圓領毛衣，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列女裝特級小羊毛圓領毛衣，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列女裝特級小羊毛圓領毛衣，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 品牌 東區

延伸閱讀

WiFi 7 商機熱呼呼 全新續飆天價、宏捷科鎖漲停

南機場夜市必吃美食TOP7！米其林必比登推薦，想吃要有耐心排隊

賣一塊少一塊…廣西「桂花老表」變寶貝 掀搶購潮

小資族迎春天！達人破解UNIQLO特價規則 揭1省錢手法：不怕再買貴

相關新聞

台灣首家！寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI開幕時間確認 多款開幕限定商品搶先曝光

寶可夢粉絲注意啦！台灣首家寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI開幕時間終於確認，將於12月8日在新光三越...

打造澎潤美肌！朵茉麗蔻推限定包裝　加碼送14天精華

冬天到來，是加強抗老保養的種樣關鍵，想要養出澎潤美肌，就從基礎保養開始，來自日本熊本的朵茉麗蔻，最經典的「基本4點」保養...

探索葡萄酒生命律動 喝自然酒展南港瓶蓋工廠登場

今年正式邁入第七屆的全台最具規模的自然派酒展——喝自然葡萄酒展（Buvons Nature），一向是酒迷們引頸期盼的年度...

亞太電信董座陳鵬發出客戶權益通知 新遠傳下月15日上路

亞太電信董事長陳鵬今日發出「董事長給客戶的一封信」，告知客戶亞太電信預計將於12月15日凌晨零時起併入遠傳電信，自合併基...

氣溫驟降助攻！民眾排隊瘋搶UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH服飾 繽紛配色＋超萌設計能不買嗎？

一夜之間，氣溫如溜滑梯，而且東北季風接力報到，天氣將降溫轉雨，接連帶動了保暖衣物的購買潮。特別是今日（11/24）開賣的UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH秋冬系列服飾，一早就有大批民眾在東區旗艦店排隊，等著入內選購。

全國電子「黑色星期五購物節」超狂優惠！指定家電限時下殺56折起

眾所期盼的「黑色星期五購物節」即將到來，全國電子除了祭出超殺優惠及滿額禮外，11月24日至11月30日連續7天，每天更精...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。