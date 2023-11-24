聽新聞
test
0:00 / 0:00
氣溫驟降助攻！民眾排隊瘋搶UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH服飾 繽紛配色＋超萌設計能不買嗎？
一夜之間，氣溫如溜滑梯，而且東北季風接力報到，天氣將降溫轉雨，接連帶動了保暖衣物的購買潮。特別是今日（11/24）開賣的UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH秋冬系列服飾，一早就有大批民眾在東區旗艦店排隊，等著入內選購。
在還沒開賣前，UNIQLO就透露首次合作的ANYA HINDMARCH秋冬聯名系列，詢問度就很高，同時觀察到品牌網路商店預購反應也不錯。而且同一系列日本搶先全球開賣，也吸引大批消費者前去搶購，說明了其高人氣。但昨日（11/23）台灣氣溫還一度達到26度以上，讓UNIQLO也擔心，以發熱科技素材為主的ANYA HINDMARCH秋冬聯名系列的銷量，所幸一夜之間氣溫驟降，也帶動了買氣，因此在品牌台北東區旗艦店，未開門營業前，就有近200位的民眾等著開門搶購。
UNIQLO與ANYA HINDMARCH秋冬聯名系列，包含了女裝毛衣、童裝和襪子、毛帽圍巾與手套等配件。因為有著撞色配置，並運用ANYA HINDMARCH著名的「大眼睛」超萌圖案點綴，包含形象照都透露出可愛魅力，因此受到品牌粉絲歡迎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言