氣溫驟降助攻！民眾排隊瘋搶UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH服飾 繽紛配色＋超萌設計能不買嗎？

一夜之間，氣溫如溜滑梯，而且東北季風接力報到，天氣將降溫轉雨，接連帶動了保暖衣物的購買潮。特別是今日（11/24）開賣的UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH秋冬系列服飾，一早就有大批民眾在東區旗艦店排隊，等著入內選購。

在還沒開賣前，UNIQLO就透露首次合作的ANYA HINDMARCH秋冬聯名系列，詢問度就很高，同時觀察到品牌網路商店預購反應也不錯。而且同一系列日本搶先全球開賣，也吸引大批消費者前去搶購，說明了其高人氣。但昨日（11/23）台灣氣溫還一度達到26度以上，讓UNIQLO也擔心，以發熱科技素材為主的ANYA HINDMARCH秋冬聯名系列的銷量，所幸一夜之間氣溫驟降，也帶動了買氣，因此在品牌台北東區旗艦店，未開門營業前，就有近200位的民眾等著開門搶購。

今日（11/24）開賣的UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH秋冬系列服飾，一早就有大批民眾在東區旗艦店排隊。記者曾智緯／攝影

UNIQLO與ANYA HINDMARCH秋冬聯名系列，包含了女裝毛衣、童裝和襪子、毛帽圍巾與手套等配件。因為有著撞色配置，並運用ANYA HINDMARCH著名的「大眼睛」超萌圖案點綴，包含形象照都透露出可愛魅力，因此受到品牌粉絲歡迎。

UNIQLO與ANYA HINDMARCH秋冬聯名系列形象照。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列摺疊收納包，790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列襪子一雙200元、兩雙390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列童裝特級小羊毛圓領毛衣，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列 HEATTECH針織披巾，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH系列女裝特級小羊毛圓領毛衣，1,290元。圖／UNIQLO提供