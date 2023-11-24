聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣首家！寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI開幕時間確認 多款開幕限定商品搶先曝光
寶可夢粉絲注意啦！台灣首家寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI開幕時間終於確認，將於12月8日在新光三越台北信義新天地A11館3F盛大開幕、為了紀念Pokémon Center TAIPEI開幕，將特別以台灣夜市及水果為發想進行設計的各種原創商品，在攤販綿延的夜市氛圍中，被各式各樣的水果包圍的寶可夢們開心地遊逛的樣子，以此設計而成的原創商品。除此之外，以台灣為主題的商品也將於店鋪陳設販售。
官方前幾天已經搶先公告了Pokémon Center TAIPEI開幕紀念商品，包括紙膠帶套組、箱型便利貼、側開筆記本、A4文件夾等，都是專屬Pokémon Center TAIPEI首次在台登場的限定商品。而今天在開幕宣告中，也亮相了更多款Pokémon Center TAIPEI的原創新商品，以日本人最愛的台灣鳳梨等熱帶水果為主要元素，設計了超萌的絨毛玩偶系列，以及超實用的杯套、環保袋，粉絲們快準備進場搶購！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言