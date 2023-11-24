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等到了！台灣寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI這天開幕 完整紀念商品、營業時間一次看

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台灣首家！寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI開幕時間確認 多款開幕限定商品搶先曝光

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pokémon Center TAIPEI將於12月8日在新光三越台北信義新天地A11館3F盛大開幕。圖／摘自pokemon_taiwan
Pokémon Center TAIPEI將於12月8日在新光三越台北信義新天地A11館3F盛大開幕。圖／摘自pokemon_taiwan

寶可夢粉絲注意啦！台灣首家寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI開幕時間終於確認，將於12月8日在新光三越台北信義新天地A11館3F盛大開幕、為了紀念Pokémon Center TAIPEI開幕，將特別以台灣夜市及水果為發想進行設計的各種原創商品，在攤販綿延的夜市氛圍中，被各式各樣的水果包圍的寶可夢們開心地遊逛的樣子，以此設計而成的原創商品。除此之外，以台灣為主題的商品也將於店鋪陳設販售。

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官方前幾天已經搶先公告了Pokémon Center TAIPEI開幕紀念商品，包括紙膠帶套組、箱型便利貼、側開筆記本、A4文件夾等，都是專屬Pokémon Center TAIPEI首次在台登場的限定商品。而今天在開幕宣告中，也亮相了更多款Pokémon Center TAIPEI的原創新商品，以日本人最愛的台灣鳳梨等熱帶水果為主要元素，設計了超萌的絨毛玩偶系列，以及超實用的杯套、環保袋，粉絲們快準備進場搶購！

Pokémon Center TAIPEI限定原創商品搶先亮相。圖／摘自寶可夢台灣官方粉絲團
Pokémon Center TAIPEI限定原創商品搶先亮相。圖／摘自寶可夢台灣官方粉絲團
Pokémon Center TAIPEI限定原創商品搶先亮相。圖／摘自寶可夢台灣官方粉絲團
Pokémon Center TAIPEI限定原創商品搶先亮相。圖／摘自寶可夢台灣官方粉絲團
Pokémon Center TAIPEI開幕紀念商品。圖／摘自pokemon_taiwan
Pokémon Center TAIPEI開幕紀念商品。圖／摘自pokemon_taiwan
Pokémon Center TAIPEI限定原創商品搶先亮相。圖／摘自寶可夢台灣官方粉絲團
Pokémon Center TAIPEI限定原創商品搶先亮相。圖／摘自寶可夢台灣官方粉絲團
Pokémon Center TAIPEI開幕紀念商品。圖／摘自pokemon_taiwan
Pokémon Center TAIPEI開幕紀念商品。圖／摘自pokemon_taiwan
Pokémon Center TAIPEI開幕紀念商品。圖／摘自pokemon_taiwan
Pokémon Center TAIPEI開幕紀念商品。圖／摘自pokemon_taiwan
Pokémon Center TAIPEI開幕紀念商品。圖／摘自pokemon_taiwan
Pokémon Center TAIPEI開幕紀念商品。圖／摘自pokemon_taiwan
Pokémon Center TAIPEI限定原創商品搶先亮相。圖／摘自寶可夢台灣官方粉絲團
Pokémon Center TAIPEI限定原創商品搶先亮相。圖／摘自寶可夢台灣官方粉絲團
Pokémon Center TAIPEI限定原創商品搶先亮相。圖／摘自寶可夢台灣官方粉絲團
Pokémon Center TAIPEI限定原創商品搶先亮相。圖／摘自寶可夢台灣官方粉絲團

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