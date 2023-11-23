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根本是藏寶盒吧？精品聖誕禮物組 全球限量官網限定售

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
像是一座小雪山或藏寶盒般的「Happy Holidays 2023禮品組合」，有得寫、有得寄、包羅萬有。圖／翻攝自萬寶龍台灣官方網站
像是一座小雪山或藏寶盒般的「Happy Holidays 2023禮品組合」，有得寫、有得寄、包羅萬有。圖／翻攝自萬寶龍台灣官方網站

再過一個月左右就是西方的聖誕節，即便沒有相關的宗教信仰，城市街頭也已經燃起了分享、歡樂的氣氛。繼先前曾推出可愛的「倒數月曆」，萬寶龍（Montblanc）2023則推出了全球限量100組的「Happy Holidays 2023禮品組合」，要帶來愉悅、歡樂的佳節氛圍。

整組「Happy Holidays 2023禮品組合」將包含了一只大師傑作系列LeGrand鋼筆、皇家藍瓶裝墨水一件、附有信封套的20張卡片套組、紙鎮、封蠟的印章套組、兩副撲克牌，以及隨身型、鋁製的骨牌套裝。

其中LeGrand鋼筆使用了淺藍色珍貴樹脂以製作筆蓋和筆身，同時筆尖上並飾有一位沿雪山滑下的滑雪者，也像是遠道而來的祝福或靈感；使用皇家藍墨水在卡片套組上抒發完感情後則可使用精鋼製MONTBLANC印章與三色封蠟棒，將思念封存、傳向遠方。 

當然：如果朋友與家人就在不遠的身旁自是人間一大樂事，當愛人們相聚的時候，無論是飾有優美山景的撲克牌卡，又或是鬥智的薄型鋁金屬骨牌，都能雙人、多人對弈，在冬夜中聚集歡笑、留下溫暖，也度過一個只此一次、一期一會的佳節時分。

萬寶龍（Montblanc）推出「Happy Holidays 2023禮品組合」，包含鋼筆、墨水、信封、紙鎮與遊戲組，適合居家或小旅行時使用，全球限量100組，10萬1,900元。圖／翻攝自萬寶龍台灣官方網站
萬寶龍（Montblanc）推出「Happy Holidays 2023禮品組合」，包含鋼筆、墨水、信封、紙鎮與遊戲組，適合居家或小旅行時使用，全球限量100組，10萬1,900元。圖／翻攝自萬寶龍台灣官方網站
Happy Holidays卡片套組，4,400元，可搭配封蠟組使用，更有生活的儀式感。圖／翻攝自萬寶龍台灣官方網站
Happy Holidays卡片套組，4,400元，可搭配封蠟組使用，更有生活的儀式感。圖／翻攝自萬寶龍台灣官方網站
Happy Holidays水晶球紙鎮，像是將絕景、探險與思念，悄然封存，11,600元。圖／翻攝自萬寶龍台灣官方網站
Happy Holidays水晶球紙鎮，像是將絕景、探險與思念，悄然封存，11,600元。圖／翻攝自萬寶龍台灣官方網站

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