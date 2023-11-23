聽新聞
test
0:00 / 0:00
根本是藏寶盒吧？精品聖誕禮物組 全球限量官網限定售
再過一個月左右就是西方的聖誕節，即便沒有相關的宗教信仰，城市街頭也已經燃起了分享、歡樂的氣氛。繼先前曾推出可愛的「倒數月曆」，萬寶龍（Montblanc）2023則推出了全球限量100組的「Happy Holidays 2023禮品組合」，要帶來愉悅、歡樂的佳節氛圍。
整組「Happy Holidays 2023禮品組合」將包含了一只大師傑作系列LeGrand鋼筆、皇家藍瓶裝墨水一件、附有信封套的20張卡片套組、紙鎮、封蠟的印章套組、兩副撲克牌，以及隨身型、鋁製的骨牌套裝。
其中LeGrand鋼筆使用了淺藍色珍貴樹脂以製作筆蓋和筆身，同時筆尖上並飾有一位沿雪山滑下的滑雪者，也像是遠道而來的祝福或靈感；使用皇家藍墨水在卡片套組上抒發完感情後則可使用精鋼製MONTBLANC印章與三色封蠟棒，將思念封存、傳向遠方。
當然：如果朋友與家人就在不遠的身旁自是人間一大樂事，當愛人們相聚的時候，無論是飾有優美山景的撲克牌卡，又或是鬥智的薄型鋁金屬骨牌，都能雙人、多人對弈，在冬夜中聚集歡笑、留下溫暖，也度過一個只此一次、一期一會的佳節時分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言