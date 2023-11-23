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限時3天！全家拿鐵、雪糕買1送1 霜淇淋第2支10元開吃
全家霜淇淋優惠又來啦！本週氣溫回升，熱到需要來支Fami!ce霜淇淋降溫一下，從11月24日至11月26日限時3天，凡使用全盈+PAY支付即享第2件10元優惠，另外還有週末必囤「康康五」活動，本週也推出5款買1送1商品，包含Let's Café單品拿鐵、森永牛奶糖雪糕、農心爽口海鮮味烏龍麵等，買越多省越多。而本週六11月25日迎接金馬獎，全家同步於11月24日至11月26日加碼推出凡購買Let's Café全品項任1杯，即贈送限量金馬聯名貼紙的活動，數量有限，送完為止。
本週氣溫又止跌回升，快把握下一波寒流來臨前，再吃幾支霜淇淋壓壓驚！11月24日至11月26日限時3天，凡使用全盈+PAY支付即享全家Fami!ce霜淇淋第2件+10元優惠，如果還沒吃過大受好評的「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，快趁這次嚐鮮。另外，迎接週末出遊好天氣，本週五六日全家同步推出限時3天康康五活動，共有5款商品買1送1，包含提神醒腦的Let's Café單品拿鐵（大杯，冰熱不限）、宏碁能量飲料，還有出遊聚會可選擇的森永牛奶糖雪糕、浪味仙田園蔬菜風味、農心爽口海鮮味烏龍麵等，另外洪師父至尊三寶牛肉碗麵也享2件99元優惠價。
而迎接第60屆金馬獎頒獎典禮，全家除了與金馬獎推出眾多限定聯名商品，包含金馬限定濾掛咖啡、MINICUP、不鏽鋼杯等外，11月24日至11月26日更推出加碼活動，凡於活動時間內購買Let's Café全品項，即贈送限量金馬聯名貼紙，每張貼紙內有11款小圖，數量有限，送完為止（本活動不包含隨買跨店取購買&兌換），經典收藏不可錯過。
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