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手刀衝買金條！好市多「黑色購物週」第4天這款會員激推商品優惠黑鑽卡友專屬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多黑色購物週第4天再新增8款主打優惠商品，金條登場。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第4天再新增8款主打優惠商品，金條登場。圖／台灣好市多提供

好市多「黑色購物週」即將邁入第4天，金條終於登場了！活動第4天的優惠主打商品稍早已經在官方粉絲團公開，最受矚目的當然是每年一開門立刻被秒殺的金條，現折9000元；而大受用戶好評的LG變頻除濕機現折3200元，黑鑽卡友獨享優惠。另外，大電視、筆電、鑄鐵鍋、行李箱、蒸氣眼罩也都推出全新折扣商品，會員們可以準備再進場選購了。

第4天新增的主打優惠商品同樣有8款，今年再度推出999.9財富女神金條5盎司，現省9000元，直接替儲蓄加碼；TCL 75吋4K QLED量子智能連網液晶顯示器現折10600元，升級大電視又有新選擇；愛下廚的民眾不能錯過夢幻Le Creuset鑄鐵深圓鍋，原本訂價就很優惠，黑五再現折1200元；HP 15吋筆記型電腦現折3400元；Swiss Military 24吋行李箱現折600元；還有超級紓壓的美舒律蒸氣系列禮盒組，內含蒸氣眼罩、晚安貼、溫熱足貼，現省80元，讓會員暖暖過冬。

好市多「黑色購物週」期間每天都會持續新增更多優惠商品，讓會員們即使天天來也有不同好貨可以挖寶，賣場內每天推出的優惠商品會往上疊加、所有品項推出優惠後直到星期日都可以優惠價購買，銷售狀況視賣場庫存為主，賣完即止。明天全台14家實體門市將提早至9點開始營業，有看到喜歡商品的會員趕快將加入購物清單，把握時間進場選購。

每年黑五推出都秒殺的金條終於登場。圖／台灣好市多提供
每年黑五推出都秒殺的金條終於登場。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第4天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第4天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第4天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第4天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第4天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第4天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第4天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第4天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第4天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第4天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第4天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第4天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第4天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第4天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供

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