手刀衝買金條！好市多「黑色購物週」第4天這款會員激推商品優惠黑鑽卡友專屬

好市多「黑色購物週」即將邁入第4天，金條終於登場了！活動第4天的優惠主打商品稍早已經在官方粉絲團公開，最受矚目的當然是每年一開門立刻被秒殺的金條，現折9000元；而大受用戶好評的LG變頻除濕機現折3200元，黑鑽卡友獨享優惠。另外，大電視、筆電、鑄鐵鍋、行李箱、蒸氣眼罩也都推出全新折扣商品，會員們可以準備再進場選購了。

第4天新增的主打優惠商品同樣有8款，今年再度推出999.9財富女神金條5盎司，現省9000元，直接替儲蓄加碼；TCL 75吋4K QLED量子智能連網液晶顯示器現折10600元，升級大電視又有新選擇；愛下廚的民眾不能錯過夢幻Le Creuset鑄鐵深圓鍋，原本訂價就很優惠，黑五再現折1200元；HP 15吋筆記型電腦現折3400元；Swiss Military 24吋行李箱現折600元；還有超級紓壓的美舒律蒸氣系列禮盒組，內含蒸氣眼罩、晚安貼、溫熱足貼，現省80元，讓會員暖暖過冬。