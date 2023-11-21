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OMEGA、Montblanc冬季節慶形象樂賞絕景、珍視相聚一瞬

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
歐米茄（OMEGA）推出冬季雪景形象廣告，將品牌四大系列化為討喜元素，以想像力登上為白雪覆蓋的奇幻月球。圖／OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）推出冬季雪景形象廣告，將品牌四大系列化為討喜元素，以想像力登上為白雪覆蓋的奇幻月球。圖／OMEGA提供

冬天雖然因為氣溫寒冷，但也因此人們相聚、分享情感上的溫度。歐米茄（OMEGA）與萬寶龍（Montblanc）近日相繼推出冬季節慶形象廣告與推薦單品；其中歐米茄發揮奇想，帶人以想像力登上月球，萬寶龍則以插畫領人踏入浪漫的冬日雪景，進而感受雪國的優雅、浪漫與溫馨。

原本就以白色六芒星為品牌識別的萬寶龍，將品牌鋼筆化身為野外探險的精緻工具，展開一趟雪國的旅程。雄偉的高山、靄靄白雪、自山巒之間透射而來的陽光，為原本冰冷的雪國帶來一絲溫暖，並讓人迫不急待從公事包中汲取而出的鋼筆與筆記本，書寫感動。本季萬寶龍特別推出了以滑雪者和帳篷為主題的高級文具，包含：#146皮革筆記本，20張附信封的卡片套裝，以及為辦公室增添愉快想像的紙鎮，讓創意與思念如實紀錄，傳遞至遠方。

歐米茄（OMEGA）則發揮大膽想像力，帶領一群紅色太空人登上銀白的月球：五角星星、海馬、太空人、滑雪者，分別象徵了OMEGA的四大系列：Constellation、SeaMaster、Speedmaster與De Ville；事實上，OMEGA也確實推薦了星座系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕表、超霸月相腕錶同軸擒縱44.25毫米大師天文台月相計時腕表、碟飛Prestige系列同軸擒縱41毫米大師天文台小秒針腕表等多款精密時計。

這些推薦表款的風格各異，例如碟飛Prestige系列追求雋永、超霸是探索極限的好手，而星座則是閃耀與恆常的象徵；唯全系列皆使用了同軸擒縱大師天文台機芯，在運作的精密度、防水、穩定、動力儲存上，有超越傳統瑞士天文台認證的傑出表現，也讓人更為珍惜冬日的相聚，分秒不浪費，真情流露。

Aqua Terra海馬系列18K Sedna金鑽表，131萬9,000元。圖／OMEGA提供
Aqua Terra海馬系列18K Sedna金鑽表，131萬9,000元。圖／OMEGA提供
超霸同軸擒縱38毫米天文台計時腕表，37萬元。圖／OMEGA提供
超霸同軸擒縱38毫米天文台計時腕表，37萬元。圖／OMEGA提供
Happy Holidays卡片套組，4,400元。圖／Montblanc提供
Happy Holidays卡片套組，4,400元。圖／Montblanc提供
Happy Holidays水晶球紙鎮，11,600元。圖／Montblanc提供
Happy Holidays水晶球紙鎮，11,600元。圖／Montblanc提供
Happy Holidays #146皮革筆記本，2,700元。圖／Montblanc提供
Happy Holidays #146皮革筆記本，2,700元。圖／Montblanc提供

太空人 腕表 星座

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