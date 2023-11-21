OMEGA、Montblanc冬季節慶形象樂賞絕景、珍視相聚一瞬
冬天雖然因為氣溫寒冷，但也因此人們相聚、分享情感上的溫度。歐米茄（OMEGA）與萬寶龍（Montblanc）近日相繼推出冬季節慶形象廣告與推薦單品；其中歐米茄發揮奇想，帶人以想像力登上月球，萬寶龍則以插畫領人踏入浪漫的冬日雪景，進而感受雪國的優雅、浪漫與溫馨。
原本就以白色六芒星為品牌識別的萬寶龍，將品牌鋼筆化身為野外探險的精緻工具，展開一趟雪國的旅程。雄偉的高山、靄靄白雪、自山巒之間透射而來的陽光，為原本冰冷的雪國帶來一絲溫暖，並讓人迫不急待從公事包中汲取而出的鋼筆與筆記本，書寫感動。本季萬寶龍特別推出了以滑雪者和帳篷為主題的高級文具，包含：#146皮革筆記本，20張附信封的卡片套裝，以及為辦公室增添愉快想像的紙鎮，讓創意與思念如實紀錄，傳遞至遠方。
歐米茄（OMEGA）則發揮大膽想像力，帶領一群紅色太空人登上銀白的月球：五角星星、海馬、太空人、滑雪者，分別象徵了OMEGA的四大系列：Constellation、SeaMaster、Speedmaster與De Ville；事實上，OMEGA也確實推薦了星座系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕表、超霸月相腕錶同軸擒縱44.25毫米大師天文台月相計時腕表、碟飛Prestige系列同軸擒縱41毫米大師天文台小秒針腕表等多款精密時計。
這些推薦表款的風格各異，例如碟飛Prestige系列追求雋永、超霸是探索極限的好手，而星座則是閃耀與恆常的象徵；唯全系列皆使用了同軸擒縱大師天文台機芯，在運作的精密度、防水、穩定、動力儲存上，有超越傳統瑞士天文台認證的傑出表現，也讓人更為珍惜冬日的相聚，分秒不浪費，真情流露。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言