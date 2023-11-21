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寶格麗慈善珠寶攜手國際球星 鼓勵兒童翻轉人生！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI的Save The Children系列珠寶至今募得1.05億美元以上的善款。圖／寶格麗提供
BVLGARI的Save The Children系列珠寶至今募得1.05億美元以上的善款。圖／寶格麗提供

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）自2009年起長期與救助兒童會（Save the Children）合作，推出Save the Children系列珠寶，包含一款戒指、手鍊及兩款墜鍊，以慈善拍賣的方式為弱勢兒童籌募善款，至今募得1.05億美元，相關款項主要用於確保教育品質、青年賦權、急難救助以及對抗貧困，目前已幫助全球200多萬弱勢兒童。

11月20日是世界兒童日，寶格麗分享了一段鼓舞人心的影片，特地邀請到義大利籃球名將Gigi Datome，於羅馬近郊的光點藝術教育中心（Punto Luce delle Arti）登上大師課講壇，與救助兒童會的青年學子分享運動哲學與正向人生態度，現場總計有30多位10至16歲的青少年共襄盛舉。

光點藝術教育中心是寶格麗2019年與救助兒童會攜手開辦的慈善機構，中心位於羅馬沿海郊區奧斯蒂亞，現今已成為社交活動、課業支援、免費教育的樞紐，致力提升當地青年的發展前景。暱稱Gigi的Luigi Datome是義大利籃球史上最傑出的選手之一，他出身自奧爾比亞（Olbia）小鎮，隨後一路過關斬將進入美國NBA以及於義大利國家隊擔任隊長，一切都歸功於他在運動生涯當中持續展現的領袖氣度。

寶格麗與義大利籃球名將Gigi Datome合作，與青年學子分享運動哲學。圖／寶格麗提供
寶格麗與義大利籃球名將Gigi Datome合作，與青年學子分享運動哲學。圖／寶格麗提供
BVLGARI的Save The Children系列珠寶至今募得1.05億美元以上的善款。圖／寶格麗提供
BVLGARI的Save The Children系列珠寶至今募得1.05億美元以上的善款。圖／寶格麗提供
BVLGARI的Save The Children系列珠寶至今募得1.05億美元以上的善款。圖／寶格麗提供
BVLGARI的Save The Children系列珠寶至今募得1.05億美元以上的善款。圖／寶格麗提供
寶格麗與義大利籃球名將Gigi Datome合作，與青年學子分享運動哲學。圖／寶格麗提供
寶格麗與義大利籃球名將Gigi Datome合作，與青年學子分享運動哲學。圖／寶格麗提供
寶格麗與義大利籃球名將Gigi Datome合作，與青年學子分享運動哲學。圖／寶格麗提供
寶格麗與義大利籃球名將Gigi Datome合作，與青年學子分享運動哲學。圖／寶格麗提供

義大利 羅馬 寶格麗 珠寶

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