寶格麗慈善珠寶攜手國際球星 鼓勵兒童翻轉人生！

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）自2009年起長期與救助兒童會（Save the Children）合作，推出Save the Children系列珠寶，包含一款戒指、手鍊及兩款墜鍊，以慈善拍賣的方式為弱勢兒童籌募善款，至今募得1.05億美元，相關款項主要用於確保教育品質、青年賦權、急難救助以及對抗貧困，目前已幫助全球200多萬弱勢兒童。

11月20日是世界兒童日，寶格麗分享了一段鼓舞人心的影片，特地邀請到義大利籃球名將Gigi Datome，於羅馬近郊的光點藝術教育中心（Punto Luce delle Arti）登上大師課講壇，與救助兒童會的青年學子分享運動哲學與正向人生態度，現場總計有30多位10至16歲的青少年共襄盛舉。