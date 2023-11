星際大戰聯名飾品大爆發！這次連曼達洛人和古古也來囉

台灣知名飾品品牌BONNY&READ首次與STAR WARS星際大戰合作,推出全新聯名系列飾品,特選經典角色,像是超高人氣反派黑武士、帝國風暴兵最具代表性光劍、X翼戰機、BB-8等,而在迪士尼串流平台上線備受歡迎的延伸影集「曼達洛人」中的角色曼達洛人以及最討喜的古古等也都是這次飾品的主角,除了飾品類的耳環、手鍊、項鍊、戒指,更推出多款系列周邊,例如鑰匙圈、手機掛繩組、萬用袋等,全系列將近30款品項,不論是不是星戰迷,都能被星戰宇宙歷久不衰的獨特魅力吸引,同步推出全台限量150個的千鷹號造型徽章,更是星戰迷們一定要收的超夯紀念品。

歡慶上市,本次聯名祭出多項優惠好禮:凡購買星際大戰系列滿1,800元即贈星際大戰造型枕頭杯墊;購買星際大戰指定商品任兩件,即可獲得星際大戰經典LOGO設計的包裝盒,搭配經典銀河系背景,印有經典台詞「May the Force be with you」,附贈4~6部曲電影彩蛋小卡回味電影時光。 BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列曼達洛人暗劍項鍊,1,475元。圖/BONNY&READ提供 BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列曼達洛人與古古造型手鍊,2,190元。圖/BONNY&READ提供 BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列AirPods多功能零錢包,870元。圖/BONNY&READ提供 BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列黑武士與風暴兵造型耳環,1,235元。圖/BONNY&READ提供 BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列C3PO與R2D2造型耳環,1,235元。圖/BONNY&READ提供 BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列黑武士與風暴兵造型耳環,1,235元。圖/BONNY&READ提供