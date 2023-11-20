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星際大戰聯名飾品大爆發！這次連曼達洛人和古古也來囉

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列千鷹號造型徽章，1,250元，全台限量販售150組。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列千鷹號造型徽章，1,250元，全台限量販售150組。圖／BONNY&READ提供

台灣知名飾品品牌BONNY&READ首次與STAR WARS星際大戰合作，推出全新聯名系列飾品，特選經典角色，像是超高人氣反派黑武士、帝國風暴兵最具代表性光劍、X翼戰機、BB-8等，而在迪士尼串流平台上線備受歡迎的延伸影集「曼達洛人」中的角色曼達洛人以及最討喜的古古等也都是這次飾品的主角，除了飾品類的耳環、手鍊、項鍊、戒指，更推出多款系列周邊，例如鑰匙圈、手機掛繩組、萬用袋等，全系列將近30款品項，不論是不是星戰迷，都能被星戰宇宙歷久不衰的獨特魅力吸引，同步推出全台限量150個的千鷹號造型徽章，更是星戰迷們一定要收的超夯紀念品。

歡慶上市，本次聯名祭出多項優惠好禮：凡購買星際大戰系列滿1,800元即贈星際大戰造型枕頭杯墊；購買星際大戰指定商品任兩件，即可獲得星際大戰經典LOGO設計的包裝盒，搭配經典銀河系背景，印有經典台詞「May the Force be with you」，附贈4~6部曲電影彩蛋小卡回味電影時光。

BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列曼達洛人暗劍項鍊，1,475元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列曼達洛人暗劍項鍊，1,475元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列曼達洛人與古古造型手鍊，2,190元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列曼達洛人與古古造型手鍊，2,190元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列AirPods多功能零錢包，870元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列AirPods多功能零錢包，870元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列黑武士與風暴兵造型耳環，1,235元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列黑武士與風暴兵造型耳環，1,235元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列C3PO與R2D2造型耳環，1,235元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列C3PO與R2D2造型耳環，1,235元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列黑武士與風暴兵造型耳環，1,235元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ全新STAR WARS星際大戰系列黑武士與風暴兵造型耳環，1,235元。圖／BONNY&READ提供

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