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天梭表復刻70年代美學 續寫PRX傳奇故事 端新配色、Digital數位電子表

聯合報／ 曾智緯／即時報導
天梭表品牌大使坤達詮釋PRX系列耀眼金自動上鍊腕表。圖／TISSOT提供
天梭表品牌大使坤達詮釋PRX系列耀眼金自動上鍊腕表。圖／TISSOT提供

瑞士天梭表（TISSOT）在下半年，仍舊把主力放在熱銷的PRX系列表款，同時回應市場期待，推出了縮小表徑的「冰河藍」、「耀眼金」新配色自動上鍊腕表，讓不同年齡與性別的消費者都能找到合適設計。不僅如此，TISSOT還自70年代經典腕表擷取靈感，首度推出Digital數位電子表，瞄準喜歡復古氛圍的文青們！

由於日本鐘表品牌在70年代初期推出了世界第一只石英表，導致以機械表為主的瑞士鐘表世界，掀起前所未有的倒閉風暴。為了自救跟迎接新時代到來，不少品牌也開始關注並投入生產石英表，TISSOT就是其中之一，Digital系列便是當時的經典款。而近年在復刻腕表上取得極大迴響的TISSOT便在PRX系列中，首度納入Digital數位電子表，帶有濃濃的懷舊感，切合目前所流行的元素，因此備受矚目。其外型延續PRX系列一體式表鍊，圓型表盤內配置長方型液晶數字顯示，分別推出黑面、銀面搭配精鋼材質的表殼，以及全表鍍金的款式，還提供了35與40毫米表徑選擇，洋溢著復古未來主義魅力。

近年在復刻腕表上取得極大迴響的TISSOT便在PRX系列中，首度納入Digital數位電子表，帶有濃濃的懷舊感，切合目前所流行的元素，因此備受矚目。圖／TISSOT提供
近年在復刻腕表上取得極大迴響的TISSOT便在PRX系列中，首度納入Digital數位電子表，帶有濃濃的懷舊感，切合目前所流行的元素，因此備受矚目。圖／TISSOT提供

另外，熱銷多季的PRX系列自動上鍊腕表，也帶來全新配色，呼應搭配造型需求，推出冰河藍、耀眼金兩款。外方內圓流暢線條設計，以及雋永質感讓它成為了多位男星的最愛，無論是中國男星龔俊、韓星李棟旭或台灣男神代表坤達都曾在私下時配戴過。值得一提的是除了原有40毫米表徑款，TISSOT還回應市場期待，端出35毫米款式，都能為整體增添亮點！

天梭表熱銷多季的PRX系列自動上鍊腕表，也帶來全新配色，呼應搭配造型需求，推出冰河藍、耀眼金兩款。圖／TISSOT提供
天梭表熱銷多季的PRX系列自動上鍊腕表，也帶來全新配色，呼應搭配造型需求，推出冰河藍、耀眼金兩款。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列冰河藍自動上鍊腕表，35毫米表徑，精鋼表殼與表鍊，23,200元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX系列冰河藍自動上鍊腕表，35毫米表徑，精鋼表殼與表鍊，23,200元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列Digital數位電子表，40毫米表徑，鍍金色精鋼表殼、表鍊，14,200元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX系列Digital數位電子表，40毫米表徑，鍍金色精鋼表殼、表鍊，14,200元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列Digital數位電子表，35毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，11,200元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX系列Digital數位電子表，35毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，11,200元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列Digital數位電子表，40毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，11,200元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX系列Digital數位電子表，40毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，11,200元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列耀眼金自動上鍊腕表，40毫米表徑，鍍金色精鋼表殼與表鍊，26,900元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX系列耀眼金自動上鍊腕表，40毫米表徑，鍍金色精鋼表殼與表鍊，26,900元。圖／TISSOT提供

腕表 坤達 瑞士

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