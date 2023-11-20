好市多黑五限定隱藏優惠 iPhone 15現折1500元 最低8.5折升級新機
美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今早正式開跑，賣場推出超過300款折價商品等會員來挖寶。其中不可錯過隱藏版優惠竟包含最新款iPhone 15，官網建議售價40400元，好市多原價37989元，黑五今日限定再折價1500元，特價36489元等於直接官網打9折，黑鑽卡友搭配指定信用卡最高還可享5%回饋，等於8.5折就可入手最新機種。首日早上進場各色都有現貨，售完為止。
內湖店早上9點開店前大概有百位民眾排隊等入場，排第一位的陳先生8點悠閒抵達，意外成為頭香哥，目標鎖定BOSCH 60公分獨立式洗碗機，目標明確，打算買完隨性逛逛就離開。
黑色購物週首日人潮與平常差不多，首批進場的會員大多鎖定家電區，其中現省6萬、等於直接打6.2折的Samsung 85吋4K QLED顯示器一早就有數位民眾填單下訂，另外，惠而浦洗乾衣機組合、BOSCH洗碗機詢問人潮也相當踴躍。另外，LG洗乾衣機組合也有現場隱藏版優惠，現省6600元，48399元就能入手。而Dyson吹風機銀銅色附4款吹嘴＋捲髮烘罩組合現省千元，8989元價格超級甜。
今天官方預先公告的重點特惠商品，賣場中還有超多款隱藏特價商品，包括多款鑽石系列商品折扣都破萬元、大金冷暖空調系列最高現折7900元、氣炸鍋、STAUB鑄鐵鍋、行李箱、人體工學椅，還有持續熱賣的澳洲精油皂，以及之前的打架洗髮精也都有現折優惠，商品多元，從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等都有，會員們可以趁黑色購物週抽空來挖寶。
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