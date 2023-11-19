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印花魔法師Daniel Wong慶十周年 攜手米奇造超震撼大秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Daniel Wong於信義遠百A13開設「探索者」秋冬新品快閃店。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong於信義遠百A13開設「探索者」秋冬新品快閃店。圖／Daniel Wong提供

華裔設計師Daniel Wong創立同名品牌至今10年，每季大秀都是台灣時尚界的重要盛會。2023年秋冬，為歡慶這個重要的品牌里程碑，Daniel Wong以「探索號」（Explorer Express）為主題，象徵著穿梭於過去與未來的時光之旅，並再度攜手剛逢100週年國際IP指標尼士尼（Disney），共同打造一生一次的百年慶典合作，不僅是Daniel Wong向Disney的致敬，也是兩大品牌間創意與經典的完美融合。包括許久未亮相的資深女星白嘉莉、男星鳳小岳、時尚歌姬戴愛玲等人皆熱情出席。

Daniel Wong一向以其獨特的圖騰設計聞名，十年來更不斷挑戰與突破，透過圖像與色彩的巧妙融合，以最直接的視覺感官述說故事，將生活體驗以印花完美生動呈現。這次合作再次將Disney經典角色米奇其活潑與趣味性的個性融入設計，猶如一起搭乘「探索號」前往下個旅程的好夥伴。大秀搭配探索號為主題的動畫呈現共48套服裝，回顧Daniel Wong過去十年所經歷的20個季節，本季更以品牌最受歡迎的單品「風衣」作為秀上主打，傳遞「只要穿上了品牌經典風衣，無論何時都能驕傲地成為自己喜歡的樣子」的概念。

這次令人震撼的大秀以前瞻思維運用最新AI技術，影像與音樂融合品牌印花IP與Trash樂團的歌詞，在南港全新開幕的漢來大飯店671坪的超開闊空間中，搭配環繞式LED顯示屏，營造視覺與聽覺的沈浸式感受。除了Daniel Wong於信義區的品牌概念店，本季亦特地於信義遠百A13的一樓開設期間限定店，讓更多人能一起參與印花魔術師Daniel Wong的十年匠心。

白嘉莉出席Daniel Wong 10周年2023秋冬大秀。圖／Daniel Wong提供
白嘉莉出席Daniel Wong 10周年2023秋冬大秀。圖／Daniel Wong提供
可雙面配戴的印花漁夫帽為本季Daniel Wong重要單品。圖／Daniel Wong提供
可雙面配戴的印花漁夫帽為本季Daniel Wong重要單品。圖／Daniel Wong提供
戴愛玲出席Daniel Wong 10周年2023秋冬大秀。圖／Daniel Wong提供
戴愛玲出席Daniel Wong 10周年2023秋冬大秀。圖／Daniel Wong提供
鳳小岳出席Daniel Wong 10周年2023秋冬大秀。圖／Daniel Wong提供
鳳小岳出席Daniel Wong 10周年2023秋冬大秀。圖／Daniel Wong提供
設計師Daniel Wong在秀後與TRASH一同登台演唱。圖／Daniel Wong提供
設計師Daniel Wong在秀後與TRASH一同登台演唱。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong秋冬新品的印花中可以看到米奇俏皮的身影。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong秋冬新品的印花中可以看到米奇俏皮的身影。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong秋冬新品的印花中可以看到米奇俏皮的身影。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong秋冬新品的印花中可以看到米奇俏皮的身影。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong「探索者」秋冬新包融入各種動物的圖騰。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong「探索者」秋冬新包融入各種動物的圖騰。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong 2023秋冬十周年大秀，以「探索號Explorer Express」為主題。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong 2023秋冬十周年大秀，以「探索號Explorer Express」為主題。圖／Daniel Wong提供
Daniel Won本季各式各樣的絲巾印花都融入了米奇的圖案。圖／Daniel Wong提供
Daniel Won本季各式各樣的絲巾印花都融入了米奇的圖案。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong 2023秋冬十周年大秀，以以品牌最受歡迎的風衣為主打。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong 2023秋冬十周年大秀，以以品牌最受歡迎的風衣為主打。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong 2023秋冬十周年大秀，以以品牌最受歡迎的風衣為主打。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong 2023秋冬十周年大秀，以以品牌最受歡迎的風衣為主打。圖／Daniel Wong提供
華裔設計師Daniel Wong創立同名品牌，日前舉辦十周年大秀。圖／Daniel Wong提供
華裔設計師Daniel Wong創立同名品牌，日前舉辦十周年大秀。圖／Daniel Wong提供

品牌 設計師 Disney

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