印花魔法師Daniel Wong慶十周年 攜手米奇造超震撼大秀

華裔設計師Daniel Wong創立同名品牌至今10年，每季大秀都是台灣時尚界的重要盛會。2023年秋冬，為歡慶這個重要的品牌里程碑，Daniel Wong以「探索號」（Explorer Express）為主題，象徵著穿梭於過去與未來的時光之旅，並再度攜手剛逢100週年國際IP指標尼士尼（Disney），共同打造一生一次的百年慶典合作，不僅是Daniel Wong向Disney的致敬，也是兩大品牌間創意與經典的完美融合。包括許久未亮相的資深女星白嘉莉、男星鳳小岳、時尚歌姬戴愛玲等人皆熱情出席。

Daniel Wong一向以其獨特的圖騰設計聞名，十年來更不斷挑戰與突破，透過圖像與色彩的巧妙融合，以最直接的視覺感官述說故事，將生活體驗以印花完美生動呈現。這次合作再次將Disney經典角色米奇其活潑與趣味性的個性融入設計，猶如一起搭乘「探索號」前往下個旅程的好夥伴。大秀搭配探索號為主題的動畫呈現共48套服裝，回顧Daniel Wong過去十年所經歷的20個季節，本季更以品牌最受歡迎的單品「風衣」作為秀上主打，傳遞「只要穿上了品牌經典風衣，無論何時都能驕傲地成為自己喜歡的樣子」的概念。

這次令人震撼的大秀以前瞻思維運用最新AI技術，影像與音樂融合品牌印花IP與Trash樂團的歌詞，在南港全新開幕的漢來大飯店671坪的超開闊空間中，搭配環繞式LED顯示屏，營造視覺與聽覺的沈浸式感受。除了Daniel Wong於信義區的品牌概念店，本季亦特地於信義遠百A13的一樓開設期間限定店，讓更多人能一起參與印花魔術師Daniel Wong的十年匠心。