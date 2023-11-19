GODIVA、咖波、青花驕！Mister Donut超人氣聯名TOP 10 期間限定甜甜圈真香

讓人失心瘋的超狂聯名！

人氣甜甜圈專賣店Mister Donut（統一多拿滋）種類多樣、口味豐富的甜甜圈，常常被作為飯後甜點或下午茶，不只有著甜蜜的好滋味，繽紛多彩的樣子更是讓人一看心情就好起來。

好吃又好看的Mister Donut甜甜圈購買十分方便，在許多地方都有門市，曾獲得《DailyView網路溫度計》「臺北十大甜甜圈店」調查的第一名。

除了常駐的經典口味和一些季節限定的熱門口味外，與各大品牌、IP推出的聯名甜甜圈更是每次都造成話題，總能在社群上帶起大量討論。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「Mister Donut近三年聯名活動」討論度最高的TOP 10！除了近期擁有超高人氣的GODIVA之外，還有哪些聯名也在網路上造成話題呢？一起來看看吧！

image source: FB／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團

NO. 10 辻利茶舗

Mister Donut在2021年4月曾與日本老字號抹茶名店「辻利茶舗」合作，推出聯名商品。除了季節限定的抹茶口味甜甜圈外，更有其他點心與飲品。不只透過波堤甜甜圈呈現出京都抹茶不同濃度的風味，也搭配莓果元素，以浪漫的白雪草莓巧克力醬營造落櫻繽紛的意象，淡淡的粉紅加上抹茶的綠，超有春天氣息。



這一波聯名共推出辻利抹茶蜜糖波堤、辻利抹茶雙層波堤、辻利生抹茶波堤、辻利抹茶草莓波堤、辻利抹茶草莓巧貝、辻利抹茶莓果法蘭奇、辻利抹茶雙餡費南雪、辻利抹茶莓莓費南雪等品項，以及辻利抹茶蜜桃飲、辻利抹茶歐蕾及辻利抹茶燕麥歐蕾等3款飲品，讓抹茶控們全部失心瘋，「終於！抹茶系列出現了」、「好美的顏色」「太好啦！最愛抹茶了」。

NO. 9 LINE FRIENDS

在今（2023）年Mister Donut共有兩波和LINE FRIENDS的聯名活動，5月的「檸檬優格季」推出牛奶可可沾醬搭配天使鮮奶油內餡的熊大甜甜圈、檸檬優格可可醬搭配檸檬優格卡士達鮮奶油內餡的莎莉甜甜圈，以及奶茶可可沾醬搭配牛奶卡士達鮮奶油內餡的熊美甜甜圈，可愛的外觀加上好吃的新口味組合吸引許多人購買。



8月Mister Donut再度攜手LINE FRIENDS，推出熊大可可馬芬及兔兔草莓馬芬，並配合同期的「水果手搖圈」讓熊大及兔兔穿上繽紛的水果服飾，除此之外還有柑橘熊大午睡枕、葡萄兔兔抱枕等周邊商品，讓喜歡LINE FRIENDS的人忍不住紛紛掏出錢包，「實在太可愛了」、「身為熊粉一定要來買」、「根本意圖使人購買」、「每次聯名都吸睛度爆棚」。

NO. 8 一○八抹茶茶廊（108 MATCHA SARO）

造福抹茶控們，Mister Donut在去（2022）年及今年都和北海道的知名質感抹茶甜品專賣店「一○八抹茶茶廊」聯名合作，以店內熱銷的抹茶、焙茶為主要口味，推出誘人的「雙茶饗宴」，嚴選以京都府產宇治一番茶為基底的抹茶粉，以及靜岡焙茶粉，推出9款茶口味甜甜圈。



聯名款甜甜圈包含了蜜糖抹茶波堤、雙層抹茶波堤、雙層抹茶波堤、焙茶巧克力波堤、雙茶歐菲香、豆香抹茶波堤、雙層抹茶豆香波堤、日式抹茶巧貝、日式焙茶巧貝等，抹茶和焙茶的雙重茶香，大受喜歡茶口味的人歡迎，也因此接連兩年都推出，「看起來好讚」、「很好吃」、「很可以耶」、「有我愛的焙茶」、「推薦可以吃看看」、「香醇濃厚的抹茶波堤好吃」。

NO. 7 卡娜赫拉的小動物

「卡娜赫拉的小動物」總是讓人少女心噴發，超級粉的兔兔與可愛的P助每次推出周邊商品或和其他品牌聯名，往往都讓粉絲們守不住荷包，也因此常被戲稱為搶錢的「小土匪」。在2021年2月與Mister Donut的聯名合作，也讓許多卡娜赫拉粉們把持不住，兔兔和P助造型的甜甜圈、波堤萌翻不少網友，Mister Donut的吉祥物波堤獅也在這波聯名中化身可愛的造型甜甜圈。



除了甜甜圈外，更有兔兔／P助面紙套、聯名飲料提袋、環保杯等許多周邊商品，消費達到指定金額就可以加價購，讓卡娜赫拉粉們通通卯起來買，「超可愛所以直接各買一種」、「杯套太可愛了吧」、「土匪真的太搶錢了」。

NO. 6 Pokémon（精靈寶可夢）

日本Mister Donut每年聖誕節都會和Pokémon（精靈寶可夢）推出聯名甜甜圈，已經成為寶可夢迷們一年一度期待的商品，也讓臺灣的粉絲們非常羨慕。之後為了慶祝寶可夢的新卡牌遊戲發售，臺灣Mister Donut終於在2020年推出聯名款甜甜圈，首度合作就引發熱烈迴響，在2021年9月又再度與寶可夢聯名。



聯名款共有牛奶糖布丁口味的「皮卡丘甜甜圈」、卡士達鮮奶油內餡的「皮卡丘の尾巴」、裹上草莓巧克力沾醬的「吉利球甜甜圈」、青森蘋果巧克力搭配優格巧克力的「精靈球波堤」等等，不只造型可愛口味也十分多變，「好可愛」、「這次的超好吃」、「排了一個小時買到的神奇寶貝甜甜圈，好又不會很甜」。

NO. 5 Sanrio characters（三麗鷗）

Mister Donut在2022年9月首度與Sanrio characters（三麗鷗）合作，推出明星角色「大耳狗」和「布丁狗」的聯名商品。超萌的大耳狗、布丁狗造型甜甜圈除了可愛之外口味也別出心裁，大耳狗甜甜圈選用大耳狗最喜歡的肉桂製成肉桂蘋果卡士達內餡，外層則是濃郁起司風味的可可醬；布丁狗甜甜圈採用首次推出的焦糖布丁可可醬，搭配布丁卡士達醬內餡，療癒的造型加上特別的口味大受歡迎。



除了甜甜圈外，聯名活動期間也有超級可愛的大耳狗、布丁狗紙盒，以及飲料提袋、不鏽鋼杯、陶瓷深盤等周邊商品。雖然大耳狗甜甜圈的造型被部分人認為有點小崩壞，但還是不減這波聯名的高人氣，「應該是臺灣第一次出現，還是很開心很感謝很感動」。

NO. 4 青花驕

你想過甜甜圈也能有「麻辣鍋」口味嗎？Mister Donut在今年7月和知名麻辣鍋品牌「青花驕」推出的聯名活動，在網路上造成不少話題。主打以「青花椒麻辣鍋」、「青麻椒肥牛鍋」、「青花椒冰淇淋」等品項變化出的新口味產品，甜中帶著麻辣的新穎甜甜圈，吸引許多人購買嚐鮮。



這波聯名共推出青麻椒牛肉圈、青麻椒牛肉派、醬燒辣雞肉圈、醬燒辣雞肉派等4款鹹食，以及青紅麻辣波堤、麻辣花生醬波堤、青麻香草法蘭奇等創新的甜辣甜甜圈，獨特的口味及意想不到的搭配帶起許多討論，成為熱門話題，「好衝擊」、「哭啊這什麼雙重享受」、「好特別」、「麻辣圈來襲」、「想挑戰這個」、「身為青花驕粉絲要試一下吧」。

NO. 3 貓貓蟲咖波（Bugcat Capoo）

擁有大批粉絲的貓貓蟲咖波（Bugcat Capoo），在2021年7月和Mister Donut合作聯名後，馬上就引起粉絲們暴動。做成咖波造型的藍色甜甜圈，以彈珠汽水口味的巧克力沾醬搭配清爽的鮮奶油內餡；萌萌的奶泡貓甜甜圈外層則是白巧克力加上焦糖，內餡為卡士達鮮奶油；除此之外還有百香果口味的小雞波堤，每一個都可愛到讓人括不得吃下肚！



除此之外，聯名期間還有咖波紙盒，以及咖波甜甜圈靠枕、咖波冰霸杯、咖波玻璃吸管組、咖波小提袋等多款限量聯名周邊，每一個都讓咖波迷超想擁有，忍不住開始大灑幣，「咖波好可愛」、「買起來了，拍起來好好看」、「小雞也太可愛了」、「還不買爆」、「我要暈倒，太可愛了」。

NO. 2 黃阿瑪的後宮生活

去年5月Mister Donut和人氣百萬YouTube頻道「黃阿瑪的後宮生活」攜手合作，配合夏日水果推出芒果季聯名企畫，除了有香草可可風味搭配芒果奶酪卡士達內餡的「黃阿瑪甜甜圈」外，還有以芒果巧克力片作為雙眼，香濃黑可可搭配可可鮮奶油內餡的「Socles甜甜圈」，可愛的模樣讓許多貓奴們全都被心臟爆擊。



不只有萌貓甜甜圈，聯名期間也推出黃阿瑪和後宮們的插畫紙盒與提袋，更有洗衣袋、不鏽鋼餐盒、浴巾等實用的周邊商品，讓許多人都忍不住想把這些小貓們通通帶回家，「黃阿瑪進軍甜點界了」、「可以買了」、「太可愛」、「這捨不得吃呢」、「SOSO好可愛」。

NO. 1 GODIVA

Mister Donut近期造成話題的GODIVA聯名，其實已經是第三度推出。在2021年和2022年Mister Donut都曾和GODIVA合作販售奢華香醇的巧克力口味甜甜圈，每次總是帶起風潮，堪稱Mister Donut最強的夢幻聯名。



今年的「Mister Donut x GODIVA奢華可可季」共推出紅櫻桃布朗尼熔岩蛋糕、烏龍可可波堤圈、焦糖脆餅可可酷朗、柚子檸檬波堤圈、經典可可波堤圈、栗子可可花型波堤等6款商品，雖然單價和其他聯名活動相比較高，但GODIVA濃郁絲滑的巧克力，還是讓人難以抗拒，「這一定很好吃」、「檸檬的好吃」、「晚上經過大排長龍」、「奢華甜甜圈回來了」、「冬天就是要吃巧克力」、「這次一定要買爆」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年11月14日至2023年11月13日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Mister Donut聯名活動』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統



