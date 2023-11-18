亞太影后張榕容巧化蝶 站台方國強高訂秀仙氣全展開

隨著國門重開滿一年，設計師方國強（Khieng Puong）於日前帶來品牌Khieng ATELIER成立24年的首場「高訂秀」，大秀以蛻變為題，並借有形與無形的蝴蝶為寓意，轉化為工藝、訂製服結構與美，並邀請品牌好友、亞太影后張榕容氣質出席。

全場大秀揉合時下風潮的「多巴氨」柔美色系，並結合新藝術時期（Art nouveau）的藝術性，並結合「京繡」與印度手工繡，三大系列「京繡」、「重工高訂」、「我型我塑」總重28套創作。

開場的西裝長版外套具有鮮明的肩線輪廓，一如疫情期間人心武裝、防衛的具象，但又在西裝長下擺內藏入了不規則的蕾絲、小秀性感；不規則、不對稱、大量的巨型蝴蝶結成為服裝的結構，帶出蝴蝶蛻變、重生的意念。「我型我塑」系列中，多層次的烏干紗形塑起略帶浮誇風格、兩側對稱的袖口，宛如盔甲般，但轉念時也帶來如棉花糖甜美聯想，整體結構也如盛放倒置的花苞，也有著女性自我的浪漫盛放；其中「可拆式內袖黑洋裝」則可將雙袖卸下，一如高級珠寶中的「轉換式珠寶」設計，讓一衣二穿，展現纖細或誇飾的不同印象。

「京繡」系列則從原流傳於中國明清兩代、為王公貴族服務的刺繡工藝為媒材，將設計師對花園的浪漫視野，轉化為高級訂製服的賞玩元素；像是搭配上短版上衣的 紫雲藤高腰花苞長裙含活動蓬裙，看似歐風古典的形式，也暗藏時下Y2K風潮的高腰元素；搭配以灰摺短裙的鳳凰刺繡上衣與藕色蓬蓬袖上衣則在花朵、蜻蜓的刺繡圖案點綴下，展現輕快的份量與流動感。