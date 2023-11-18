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149元海鮮吃到飽！韓式火鍋「馬洗手」4人再送三格起司

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
餐檯上備有韓國傳統小吃年糕、醬拌雞塊、魚板、韓式泡麵等，幾乎將韓國街頭小吃搬來新竹。圖/馬洗手提供
餐檯上備有韓國傳統小吃年糕、醬拌雞塊、魚板、韓式泡麵等，幾乎將韓國街頭小吃搬來新竹。圖/馬洗手提供

韓式火鍋吃到飽品牌「馬洗手맛 있 어 요」以韓國進口醬料打造獨特的火鍋風味，搭配彩虹年糕、魚板、醬拌雞塊、拳頭飯糰、歐巴拌麵等近40款餐點吃到飽。迎接歡樂耶誕節，即日起推出海鮮吃到飽專案，加碼四人同行免費送價值149元的三格起司。此外，11月底也將推出韓國道地小菜「麻藥溏心蛋」。

「맛 있 어 요」(mas-iss-eo-yo)韓文意為好吃，美味，取其諧音推出「馬洗手」，創辦人陳小美表示，「馬洗手」自今年7月插旗新竹，觀察消費者偏好各式韓式小菜，為此每月推出新菜色，包括肉食必備的醬醃洋蔥、醃蘿蔔、麻油涼拌豆芽菜等。

迎接歡樂耶誕節，即日起起首推海鮮吃到飽專案， 149元即可享白蝦、魚片吃到飽，再加碼祭出四人同行，免費送價值149元的三格起司。另外，「馬洗手」預計11月底將引進目前在韓國人氣爆表的「麻藥溏心蛋」，陳小美表示，溏心蛋來自擁有微生物生態養殖技術系統的寶奇生技，該公司目前的雞蛋，同步供應給連續6年稱霸台灣米其林三星的君品頤宮，以及老爺酒店等餐廳

「馬洗手맛 있 어 요」成人基本吃到飽方案不分平、假日或是午、晚餐，全面299元，兒童則為159元（110~130公分）、兒童50元（80~109公分 ），需另加10%清潔費，單點品項費用另計。

「馬洗手맛 있 어 요」吃到飽韓食火鍋專賣店，提供近40款餐點、火鍋料。圖/馬洗手提供
「馬洗手맛 있 어 요」吃到飽韓食火鍋專賣店，提供近40款餐點、火鍋料。圖/馬洗手提供
「馬洗手맛 있 어 요」觀察消費者偏好各式韓式小菜，為此每月皆推新菜色。圖/馬洗手提供
「馬洗手맛 있 어 요」觀察消費者偏好各式韓式小菜，為此每月皆推新菜色。圖/馬洗手提供

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