台鐵推藍皮解憂號造型一卡通 首波20日起限量發售

藍皮普快車承載許多人回憶，隨著南迴鐵路電氣化逐漸退出營運，經過重新整裝及修復，以懷舊塗裝「藍皮解憂號」重新啟航。台鐵局與一卡通公司合作推出「藍皮解憂號立體造型一卡通」，復刻呈現經典外觀，付款或儲值時，車頭LED燈還會亮起，11月20日上午10點起在台鐵夢工場網路商店開賣，每組499元，每人每次限購5組。

台鐵局表示，「藍皮解憂號立體造型一卡通」將經典的藍皮外觀完整復刻呈現，首波將於11月20日上午10點起在台鐵夢工場網路商店開賣，每人每次限購5組，另也推出11月20日至11月30日期間限定，網路商店單筆訂單消費滿 1800元，享免付運費及精選藍皮解憂號系列商品加購等多項優惠。

台鐵局也說，凡於首波限量販售期間內購買《藍皮解憂號》造型一卡通，即可以優惠價格購買指定商品，包括藍皮列車造型抱枕、簡約不鏽鋼吸管杯（藍色）、簡約運動毛巾及藍皮馬克杯；加購商品可複選，每筆訂單每項加購品限購2個。來不及參與首波販售者，也可於12月5日上午10點起在台鐵夢工場網路商店預購。