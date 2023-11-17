台鐵推藍皮解憂號造型一卡通 首波20日起限量發售
藍皮普快車承載許多人回憶，隨著南迴鐵路電氣化逐漸退出營運，經過重新整裝及修復，以懷舊塗裝「藍皮解憂號」重新啟航。台鐵局與一卡通公司合作推出「藍皮解憂號立體造型一卡通」，復刻呈現經典外觀，付款或儲值時，車頭LED燈還會亮起，11月20日上午10點起在台鐵夢工場網路商店開賣，每組499元，每人每次限購5組。
台鐵局表示，「藍皮解憂號立體造型一卡通」將經典的藍皮外觀完整復刻呈現，首波將於11月20日上午10點起在台鐵夢工場網路商店開賣，每人每次限購5組，另也推出11月20日至11月30日期間限定，網路商店單筆訂單消費滿 1800元，享免付運費及精選藍皮解憂號系列商品加購等多項優惠。
台鐵局也說，凡於首波限量販售期間內購買《藍皮解憂號》造型一卡通，即可以優惠價格購買指定商品，包括藍皮列車造型抱枕、簡約不鏽鋼吸管杯（藍色）、簡約運動毛巾及藍皮馬克杯；加購商品可複選，每筆訂單每項加購品限購2個。來不及參與首波販售者，也可於12月5日上午10點起在台鐵夢工場網路商店預購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言