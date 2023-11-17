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靠人生第一桶金25歲投入創業 鍾士豪打造餐飲版圖

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
37歲的鍾士豪就讀餐旅科系，求學期間打工賺取人生的第一桶金，25歲毅然投入創業，目前有一家飲料店、兩家餐酒館，打造自己的餐飲版圖。記者余采瀅／攝影
37歲的鍾士豪就讀餐旅科系，求學期間打工賺取人生的第一桶金，25歲毅然投入創業，目前有一家飲料店、兩家餐酒館，打造自己的餐飲版圖。記者余采瀅／攝影

37歲的鍾士豪就讀餐旅科系，求學期間打工賺取人生的第一桶金，25歲毅然投入創業，曾開過飲料店、餐酒館，近期在台中一中商圈斥資千萬元，打造第二家餐酒館「微光島嶼」，熱愛旅行的他，店內裝潢走海島風格，讓人彷彿置身峇里島

鍾士豪的父親是水泥工、母親是會計，鍾士豪當時想創業，父母並不贊同，但他仍懷抱創業夢，憑著一股堅定信念，將求學期間打工賺取的第一桶金，在25歲那年開了一家手搖飲店，首次創業也成功賺到錢。

鍾士豪從手搖飲起家，賺到更多資金後，他再投入餐飲業，在台中開了第一家餐酒館，生意蒸蒸日上，近期又在一中商圈開設第二家餐酒館「微光島嶼」，店內設計走海島風外，除有峇里島草棚，還擺放上白色帳篷，讓人彷彿一秒到峇里島，置身其中相當療癒、放鬆。

鍾士豪說，「生活不該是庸庸碌碌，應該享受自由的人間煙火」，微光島嶼以此理念出發，打造出沉浸式露營的下午茶結合餐酒館品牌，為配合商圈年輕客層，特別設計多款無酒精飲料、創意料理等，吸引年輕客群，並提供現代人一個放慢步調的生活方式。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

熱愛旅行的鍾士豪，將餐酒館打造海島風格，還擺放上白色帳篷，讓人彷彿置身峇里島。記者余采瀅／攝影
熱愛旅行的鍾士豪，將餐酒館打造海島風格，還擺放上白色帳篷，讓人彷彿置身峇里島。記者余采瀅／攝影

創業 峇里島

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