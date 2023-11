可樂餅麵包太香了！全聯「起司盛宴」推7款鹹、甜新品

最適合冬天的邪惡點心,除了香濃的可可,還有風味濃郁的起司。全聯起司盛宴即日起開跑,共推出5款We Sweet甜點,以及2款阪急麵包新品。其中We Sweet的「起司泡芙菠蘿」,金黃香酥的起司菠蘿外皮一口咬開有滿滿濃郁的起司醬內餡;「帕瑪森輕乳酪蛋糕」則是以清爽的輕乳酪起司為主體,表面再撒上香氣濃厚的帕瑪森起司,多重質地搭配出絕妙口感。另外,內餡包覆乳酪慕斯及流心方度乳酪的「冰心捲蛋糕燒乳酪三重奏」、結合OREO餅乾碎片的「黑酷曲重乳酪」,還有一人獨享超過癮的「義式布丁」也熱銷回歸。

現烤直送的阪急麵包則是由2款鹹香新品抓住民眾味蕾,「起司披薩」以Q彈披薩堡為主體,加入香濃的3種起司,包括風味獨特的乳酪絲、色澤金黃不焦黑的乾酪丁,以及吃得到乳酪顆粒的乾酪粉,層次超豐富;另一款「日式可樂餅麵包」,外酥內軟的可樂餅特別使用日本馬鈴薯,加入多種豐富食材揉成圓餅狀,外層包裹麵包粉油炸,口味帶有濃濃日本風。全聯起司季甜點、鹹點全出爐,起司控絕對不能錯過。 We Sweet帕瑪森輕乳酪蛋糕,11月24日至11月30日特價115元。記者黃筱晴/攝影 貼心在包裝上標示「甜度指標」,供民眾選購時參考。記者黃筱晴/攝影 We Sweet冰心捲蛋糕燒乳酪三重奏,即日起至12月7日特價89元。記者黃筱晴/攝影 日式可樂餅麵包,即日起至11月23日,特價35元。記者黃筱晴/攝影 We Sweet黑酷曲重乳酪2片入,12月1日至12月7日特價115元。記者黃筱晴/攝影 We Sweet起司菠蘿泡芙4入,售價89元。記者黃筱晴/攝影 We Sweet義式布丁,售價69元。記者黃筱晴/攝影 起司披薩,即日起至11月23日,特價35元。記者黃筱晴/攝影 全聯起司盛宴開跑,We Sweet、阪急麵包皆有新品報到,讓起司控大呼滿足。圖/全聯福利中心提供