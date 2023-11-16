可樂餅麵包太香了！全聯「起司盛宴」推7款鹹、甜新品
最適合冬天的邪惡點心，除了香濃的可可，還有風味濃郁的起司。全聯起司盛宴即日起開跑，共推出5款We Sweet甜點，以及2款阪急麵包新品。其中We Sweet的「起司泡芙菠蘿」，金黃香酥的起司菠蘿外皮一口咬開有滿滿濃郁的起司醬內餡；「帕瑪森輕乳酪蛋糕」則是以清爽的輕乳酪起司為主體，表面再撒上香氣濃厚的帕瑪森起司，多重質地搭配出絕妙口感。另外，內餡包覆乳酪慕斯及流心方度乳酪的「冰心捲蛋糕燒乳酪三重奏」、結合OREO餅乾碎片的「黑酷曲重乳酪」，還有一人獨享超過癮的「義式布丁」也熱銷回歸。
現烤直送的阪急麵包則是由2款鹹香新品抓住民眾味蕾，「起司披薩」以Q彈披薩堡為主體，加入香濃的3種起司，包括風味獨特的乳酪絲、色澤金黃不焦黑的乾酪丁，以及吃得到乳酪顆粒的乾酪粉，層次超豐富；另一款「日式可樂餅麵包」，外酥內軟的可樂餅特別使用日本馬鈴薯，加入多種豐富食材揉成圓餅狀，外層包裹麵包粉油炸，口味帶有濃濃日本風。全聯起司季甜點、鹹點全出爐，起司控絕對不能錯過。
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