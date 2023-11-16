冠軍師傅吳寶春「極地冰心維也納軟法」7-ELEVEN每日限量預購開跑！「統一麵包品牌月」指定烘焙品項任選第2件省10元

7-ELEVEN販售上百款烘焙商品，方便上班族、小家庭就近選購，每回推出新品都會在社群掀起話題，即日起將攜手世界麵包冠軍吳寶春師傅推出限量預購新品，即日起至11月28日並展開「統一麵包品牌月」優惠活動，同時7-ELEVEN全台 200間 Semeur聖娜複合店更祭出一系列菠蘿麵包商品，打造菠蘿專門店，滿足消費者全時段餐食需求。

即日起7-ELEVEN與世界麵包冠軍吳寶春師傅一同打造「極地冰心維也納軟法」，每盒4入香軟Q彈歐式麥香軟法麵包，共包含2種口味，「原味糖粒奶油」以香濃紐西蘭進口奶油混合糖粒，具細緻顆粒口感，「北海道煉乳」則以法國進口奶油搭配北海道煉乳，彷彿冰淇淋般化口，常溫解凍30分鐘即可食用，或可稍微烘烤使奶油略微融化，外酥內軟。透過7-ELEVEN預購的便利服務，全程新鮮低溫配送，超過6,800間門市均可預購，即日起獨家開放預購，售價299元，每日限量，數量有限售完為止。

7-ELEVEN持續開發多元口味麵包新品，並依據商圈導入複合店型，看好超商菠蘿麵包賣力十足，平均每年可賣出超過1,400萬個，7-ELEVEN於全台200間Semeur聖娜複合店每日新鮮出爐現烤麵包，即日起推出5款菠蘿商品「極選厚菠蘿」、「32層丹麥菠蘿」、「經典葡萄奶酥」、「巧克力厚菠蘿」、「鹽奶油菠蘿」，11月28日前享指定品項第2件6折優惠。