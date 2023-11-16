快訊

WHO權勢性侵案：剛果逾百名受害婦女 每人只獲250美元賠償金

未列民進黨不分區 黃金舜：藍白合明朗後擬考量談合作空間

1公里走2小時…西港大橋到海寮段尖峰時間塞爆 民眾乾脆請假怨太扯

冠軍師傅吳寶春「極地冰心維也納軟法」7-ELEVEN每日限量預購開跑！「統一麵包品牌月」指定烘焙品項任選第2件省10元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN與世界麵包冠軍吳寶春師傅一同打造「極地冰心維也納軟法」，即日起獨家開放預購，售價299元，每日限量，數量有限售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與世界麵包冠軍吳寶春師傅一同打造「極地冰心維也納軟法」，即日起獨家開放預購，售價299元，每日限量，數量有限售完為止。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN販售上百款烘焙商品，方便上班族、小家庭就近選購，每回推出新品都會在社群掀起話題，即日起將攜手世界麵包冠軍吳寶春師傅推出限量預購新品，即日起至11月28日並展開「統一麵包品牌月」優惠活動，同時7-ELEVEN全台 200間 Semeur聖娜複合店更祭出一系列菠蘿麵包商品，打造菠蘿專門店，滿足消費者全時段餐食需求。

即日起7-ELEVEN與世界麵包冠軍吳寶春師傅一同打造「極地冰心維也納軟法」，每盒4入香軟Q彈歐式麥香軟法麵包，共包含2種口味，「原味糖粒奶油」以香濃紐西蘭進口奶油混合糖粒，具細緻顆粒口感，「北海道煉乳」則以法國進口奶油搭配北海道煉乳，彷彿冰淇淋般化口，常溫解凍30分鐘即可食用，或可稍微烘烤使奶油略微融化，外酥內軟。透過7-ELEVEN預購的便利服務，全程新鮮低溫配送，超過6,800間門市均可預購，即日起獨家開放預購，售價299元，每日限量，數量有限售完為止。

7-ELEVEN持續開發多元口味麵包新品，並依據商圈導入複合店型，看好超商菠蘿麵包賣力十足，平均每年可賣出超過1,400萬個，7-ELEVEN於全台200間Semeur聖娜複合店每日新鮮出爐現烤麵包，即日起推出5款菠蘿商品「極選厚菠蘿」、「32層丹麥菠蘿」、「經典葡萄奶酥」、「巧克力厚菠蘿」、「鹽奶油菠蘿」，11月28日前享指定品項第2件6折優惠。

此外，7-ELEVEN「統一麵包品牌月」優惠即日起至11月28日開跑，購買指定烘焙品項任選第2件省10元，品項包括統一麵包起酥肉鬆麵包、統一麵包海鹽羅宋麵包、統一麵包乳酪捲餡、統一麵包菱格香菠蘿、統一麵包香濃維也納牛奶軟法、統一麵包丹麥菠蘿可頌、統一麵包卡士達、統一麵包起酥奶酥麵包、統一麵包海苔肉鬆堡、統一麵包菠蘿奶酥麵包、統一麵包青蔥乳酪、統一麵包醇黑巧克墨西哥麵包、新感覺花生夾心、新感覺草莓夾心、新感覺可可夾心、新感覺雞蛋沙拉、新感覺鮪魚沙拉、晨光GOLD生土司、晨光葡萄土司、黑松露雙起司貝果、統一蛋糕屋典藏蜂蜜蛋糕、統一蛋糕屋岩燒蜂蜜蛋糕、統一蛋糕屋杯子蛋糕、統一蛋糕屋雞蛋牛奶捲、統一蛋糕屋青蔥肉鬆捲、統一蛋糕屋臻選巧克力捲、統一蛋糕屋蜜雪甜心蛋糕。

7-ELEVEN聖娜複合店推出5款人氣菠蘿現烤直送，11月28日前享指定品項第2件6折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN聖娜複合店推出5款人氣菠蘿現烤直送，11月28日前享指定品項第2件6折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於全台200間Semeur聖娜複合店每日新鮮出爐現烤麵包，即日起推出5款菠蘿商品，顆顆飽滿、皮酥香脆。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於全台200間Semeur聖娜複合店每日新鮮出爐現烤麵包，即日起推出5款菠蘿商品，顆顆飽滿、皮酥香脆。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與世界麵包冠軍吳寶春師傅一同打造「極地冰心維也納軟法」，即日起獨家開放預購，售價299元，每日限量，數量有限售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與世界麵包冠軍吳寶春師傅一同打造「極地冰心維也納軟法」，即日起獨家開放預購，售價299元，每日限量，數量有限售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起獨家開放限量預購「吳寶春極地冰心維也納軟法」，每盒4入共包含2種口味，圖為北海道煉乳冰心軟法。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起獨家開放限量預購「吳寶春極地冰心維也納軟法」，每盒4入共包含2種口味，圖為北海道煉乳冰心軟法。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起獨家開放限量預購「吳寶春極地冰心維也納軟法」，每盒4入共包含2種口味，圖為原味糖粒奶油冰心軟法。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起獨家開放限量預購「吳寶春極地冰心維也納軟法」，每盒4入共包含2種口味，圖為原味糖粒奶油冰心軟法。圖／7-ELEVEN提供

麵包

延伸閱讀

搶攻黑色購物節！萊爾富限時推「樂法聯名新品」買1送1　指定三角飯糰、麵包第2件10元

東京新吃法！BELLINI PASTA PASTA熱熔起司漢堡排報到

媲美星巴克！全聯「1銅板美食」加熱後超神 老饕大讚：架上有就全掃光

恐怖升降機無預兆急速墜下 麵包工人釀一死一傷

相關新聞

陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

青春的記憶，未來要變得不一樣了！位於台北民生東路、敦化北路口的「麥當勞 台北民生餐廳」，乃是全台灣第一間麥當勞，陪伴許多...

南門市場回家了！4年改建今開幕 蔣萬安曝「從小跟媽媽記憶」

北市南門市場經歷4年改建今正式開幕，一早就有民眾排隊開搶限時開賣商品。市長蔣萬安今表示，今天是南門市場歷史性一刻，也是北...

7-ELEVEN溫暖系商品推限時優惠！滷味、麻辣燙、關東煮任選買4送1

迎接今年入冬首波大陸冷氣團，7-ELEVEN搶攻溫暖商機，集結各式溫暖商品推出限時優惠活動，提供消費者隨時隨地保暖需求。

奇美博物館「聖誕週末」 大玩DISCO復古派對

詢問度破表的奇美博物館「2023聖誕週末」預售票今（16）日開賣！今年活動以「經典、復古」為元素，打造歡樂盛大的DISC...

2024年「博客來手帳展」開跑！40大品牌、千種系列周邊75折起

看好年末汰舊換新潮，博客來即日起至12月31日推出2024年曆、手帳展，嚴選在地、日本、美國、韓國等超過40個品牌文具品...

RICHARD MILLE推新款重航空器陀飛輪 黑白科幻前衛潮

正因為人類是陸行的生物，因此飛行也是人類共同的夢想。RICHARD MILLE推出新款RM 21-02重航空器陀飛輪腕表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。