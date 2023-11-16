寶可夢藝術家聯名珠寶 Tiffany藍精靈球太夢幻了

精品跨界聯手當代藝術家蔚為風潮。美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）再次與Daniel Arsham攜手合作，不過這次更加上了全球第一的遊戲IP寶可夢（Pokémon），推出Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列。承襲藝術家最富盛名的系列「未來考古學」（Future Relics）的概念，系列珠寶以想像中的未來考古視角重新詮釋日常物品。全系列珠寶將在今年12月於Tiffany & Co.紐約旗艦店、東京表參道專門店以及北美與日本的Tiffany.com正式發行。

Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列的創作靈感來自Arsham 2022年的日本藝術展「A Ripple in Time」，展場陳列了各種Pokémon藝術創作；這次共採用皮卡丘、小火龍、傑尼龜、胖丁、卡拉卡拉與夢幻六大經典角色，推出包括吊墜和項鍊等9款珠寶：主打作品是霧黑純銀鑲鑽鍊墜，18K黃金鑲鑽項鍊以皮卡丘標誌性的黃色為主色調，搭配大小兩種尺寸的鍊墜。霧黑純銀作品以Tiffany & Arsham Studio & Pokémon Blue Box包裝，另以Tiffany Blue® Poké Ball精靈球裝載金製Pikachu鍊墜。