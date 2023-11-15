頭部追蹤藍牙耳機再加1 Jabra Elite 10可可棕新色跟上秋冬大勢

Jabra近日發表最新款旗艦藍牙耳機Elite 10及Elite 8 Active，首次搭載杜比音效，提升主動降噪功能表現。其中Elite 10除了可偵測周圍環境，自動調整降噪強度外，更首度支援杜比頭部追蹤技術，讓使用者觀看影片時更有沉浸感，透過Jabra ComfortFit技術，更能達到減壓舒適貼合感，長時間配戴也不易產生疲勞不適感。

Elite 8 Active則以杜比音效搭配超強固軍規認證，耳機及充電盒分別達到IP68及IP54防塵防水及防腐蝕性水準，尤其適合戶外運動、鍛鍊時使用。除了非常實用的ANC主動降噪技術可依使用環境自動進行調整強度外，Wind Neutralizing HearThrough技術支援的通透模式，更可以在過濾風聲干擾的同時，聽見街上的交通狀況，使用時更安全。

而喜愛戶外活動、露營野餐的民眾，Sony推出全新升級SRS-XB100無線藍牙喇叭絕對要入手！僅274克的小巧機身內建46mm全音域單體傳遞強勁重低音，搭配全新音訊擴散處理器可提升音量，即便在戶外使用也能傳遞飽滿音效，還可透過無線連接2部SRS-XB100打造立體音場享受動感環繞音效；此外，SRS-XB100支援16小時的長效電池續航力，以及IP67等級高防水防塵係數，不論何時何地都能用音樂打造輕鬆氛圍，4款活力色系配上同色系提繩，音樂享受輕鬆帶著走。