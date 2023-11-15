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PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE節日影片雪花釋放輕快喜悅
雖然台灣平地冬季下雪機率微乎其微，但西方的節慶氛圍已然成為每年年末時的歡樂時光。日系設計師品牌PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE甫公佈了23 AW Holiday形象影片與推薦，透過雪花般的紛飛，遞傳了輕快、潔淨、喜悅，更有純然的返璞歸真。
帶有雪花的玻璃水晶球，不僅是西方節日的應景小物，也總帶來童稚與一個神奇的迷你（幻）世界。PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKI影片中的故事起點，從一枚紛飛的雪花冰晶開始，在透明像是要洗滌心神的蔚藍天空中，雪花自窗外飄入屋內，並與一顆小巧的玻璃水晶球相遇。雪花旋轉、一方奇幻的世界悄然開啟，場景並從白晝轉化為夜間，散發燈光的窗櫺內，有希望、團聚與笑聲。上衣、褲子「們」像擁有了生命，在屋頂上開始了派對，她們雀躍地旋轉、跳躍，最終並化為PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE的23 AW Holiday節慶商品，等待人們滿心歡喜地去接觸、去體驗，一日節日的來到。
從雪花與冰晶得到靈感的「Frozen Flower」共有上衣、開釦外套、長褲、裙裝與洋裝等多樣化系列。設計特色為帶有視覺份量感的袖型上衣，將PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE經典的皺褶盡情演示，寬鬆的剪裁輪廓更讓身體從面料下解放，輕快律動；傘狀下擺則為洋裝的結構特色，優雅且飄逸，削肩、連身的綠松石色洋裝，無論搭配厚底工作靴或高跟鞋，都能在優雅與街頭間和友朋自在面會，將一整年的情緒、豐收與祈願，完美傳遞。
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