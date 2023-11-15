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PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE節日影片雪花釋放輕快喜悅

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE甫發表23 AW特別影片「Frozen Flower」，讓服裝、心情與雪花一同翻飛，舞動喜悅。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE甫發表23 AW特別影片「Frozen Flower」，讓服裝、心情與雪花一同翻飛，舞動喜悅。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供

雖然台灣平地冬季下雪機率微乎其微，但西方的節慶氛圍已然成為每年年末時的歡樂時光。日系設計師品牌PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE甫公佈了23 AW Holiday形象影片與推薦，透過雪花般的紛飛，遞傳了輕快、潔淨、喜悅，更有純然的返璞歸真。

帶有雪花的玻璃水晶球，不僅是西方節日的應景小物，也總帶來童稚與一個神奇的迷你（幻）世界。PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKI影片中的故事起點，從一枚紛飛的雪花冰晶開始，在透明像是要洗滌心神的蔚藍天空中，雪花自窗外飄入屋內，並與一顆小巧的玻璃水晶球相遇。雪花旋轉、一方奇幻的世界悄然開啟，場景並從白晝轉化為夜間，散發燈光的窗櫺內，有希望、團聚與笑聲。上衣、褲子「們」像擁有了生命，在屋頂上開始了派對，她們雀躍地旋轉、跳躍，最終並化為PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE的23 AW Holiday節慶商品，等待人們滿心歡喜地去接觸、去體驗，一日節日的來到。

從雪花與冰晶得到靈感的「Frozen Flower」共有上衣、開釦外套、長褲、裙裝與洋裝等多樣化系列。設計特色為帶有視覺份量感的袖型上衣，將PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE經典的皺褶盡情演示，寬鬆的剪裁輪廓更讓身體從面料下解放，輕快律動；傘狀下擺則為洋裝的結構特色，優雅且飄逸，削肩、連身的綠松石色洋裝，無論搭配厚底工作靴或高跟鞋，都能在優雅與街頭間和友朋自在面會，將一整年的情緒、豐收與祈願，完美傳遞。

雪花玻璃水晶球總帶來希望與童稚，也成為PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKI影片中的故事起點。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
雪花玻璃水晶球總帶來希望與童稚，也成為PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKI影片中的故事起點。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
「冰雪奇緣」無袖垂墜洋裝，展現出輕盈的活力與喜悅情緒，29,800元。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
「冰雪奇緣」無袖垂墜洋裝，展現出輕盈的活力與喜悅情緒，29,800元。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
「冰雪奇緣」配飾耳環，6,300元，並僅在台中ISSEY MIYAKE草悟道、市政BOUTIQUE兩間旗艦店販售。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
「冰雪奇緣」配飾耳環，6,300元，並僅在台中ISSEY MIYAKE草悟道、市政BOUTIQUE兩間旗艦店販售。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
「冰雪奇緣」圓領花苞袖上衣，17,300元。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
「冰雪奇緣」圓領花苞袖上衣，17,300元。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
在約一分半鐘的短影片中，雪花化為了時裝在空中飛舞，進而將期待已久的心願、奇幻成真。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供
在約一分半鐘的短影片中，雪花化為了時裝在空中飛舞，進而將期待已久的心願、奇幻成真。圖／PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE提供

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