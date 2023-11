PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE節日影片雪花釋放輕快喜悅

雖然台灣平地冬季下雪機率微乎其微,但西方的節慶氛圍已然成為每年年末時的歡樂時光。日系設計師品牌PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE甫公佈了23 AW Holiday形象影片與推薦,透過雪花般的紛飛,遞傳了輕快、潔淨、喜悅,更有純然的返璞歸真。

帶有雪花的玻璃水晶球,不僅是西方節日的應景小物,也總帶來童稚與一個神奇的迷你(幻)世界。PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKI影片中的故事起點,從一枚紛飛的雪花冰晶開始,在透明像是要洗滌心神的蔚藍天空中,雪花自窗外飄入屋內,並與一顆小巧的玻璃水晶球相遇。雪花旋轉、一方奇幻的世界悄然開啟,場景並從白晝轉化為夜間,散發燈光的窗櫺內,有希望、團聚與笑聲。上衣、褲子「們」像擁有了生命,在屋頂上開始了派對,她們雀躍地旋轉、跳躍,最終並化為PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE的23 AW Holiday節慶商品,等待人們滿心歡喜地去接觸、去體驗,一日節日的來到。