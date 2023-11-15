懶人包／睽違24年再奪總冠軍！味全龍封王聲量飆破2萬筆 相關優惠一次看

image source: FB／味全龍Dragons

文／蔡瓅萱

味全龍在12日的中華職棒總冠軍賽第7戰中以6：3的比數勝過樂天桃猿，憑藉4勝3敗的成績拿下隊史第5座冠軍獎座。一度在1999年宣布解散的味全龍，於2019年重新成立，這次的總冠軍不只是睽違24年後再度封王，也是球隊重新復出後的第一冠，在隊史上意義重大。除了之後的封王遊行外，旗下及合作品牌也紛紛祭出相關優惠。

復出後第一冠！睽違24年封王味全龍網路聲量飆升

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「味全龍」近一週的的網路聲量高達58,744筆，從趨勢圖中可以明顯看見整體的高峰出現在味全龍封王之戰的11月12日，當日聲量為21,195筆，顯示出味全龍奪下總冠軍在網路上引發大量討論。因應大家的熱烈迴響，味全龍合作品牌紛紛推出各式優惠，邀請大家一同歡慶贏得總冠軍的榮耀。

▲「味全龍」近一週聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

7-11

優惠期間：11月15日至11月17日

優惠內容：

貝納頌咖啡（經典榛果拿鐵）、貝納頌經典曼特寧咖啡、貝納頌經典拿鐵咖啡、貝納頌莊園級極品咖啡、貝納頌極品鑑賞級咖啡、貝納頌咖啡TP375，萬丹濃煮奶茶、萬丹芋頭飲、LCA506活菌發酵乳-清爽、農搾檸檬飲、農搾檸檬青茶、每日C 100%柳橙原汁、每日C100%柳橙汁瓶、每日C100%葡萄綜合果汁瓶、每日C 100%綜合果蔬汁瓶等品項限時3日推出第2件5折優惠。

不二家

優惠期間：11月13日至11月23日

優惠內容：

至下列商城連結買不二家PEKO指定商品任選2件88折優惠。

（不二家PChome 24h商城：https://24h.pchome.com.tw/store/?fq=/A/211074）

路邊烤肉

優惠期間：11月14日至11月21日

優惠內容：

期間限定推出「2023味全龍奪冠烤肉組」58折特價740元（原價1,280元）優惠，限量58組，售完為止。

UPoke夏威夷生魚飯

優惠期間：11月14日至11月30日

優惠內容：

憑10月、11月分味全龍主場賽事紙本票卷或App購票紀錄，至uPoke夏威夷生魚飯全臺門市消費滿200元即贈送「舒肥雞胸肉一份（80g）」。

Chili's奇利斯美式餐廳

優惠期間：即日起至12月20日

優惠內容：

憑10月、11月分味全龍賽事紙本票券或 APP購票紀錄，至Chili’s全臺門市內用消費滿999元即可兌換大杯臺灣生啤／玉米脆片及莎莎醬（擇一）。

KIRABASE

優惠期間：11月14日至12月14日

優惠內容：

穿著味全龍球衣至KIRABASE三創店／高雄店，消費一客主餐，三創店贈無酒精啤酒調飲一杯，高雄店贈四款特調任選一杯，每人限贈一杯。

小龍女練習生「璦」龍情蜜意慶祝總冠軍同樂會活動場次：

11月24日（五）19:00-21:00 KIRABASE 三創店

11月28日（二）19:00-21:00 KIRABASE 信義店

11月30日（四）19:00-21:00 KIRABASE 西門店

天母商圈

優惠期間：即日起至11月19日

優惠內容：

至女娘的店、德州美墨炸雞、OGGI歐奇窯烤披薩、小黑咖啡、甜典16號等店消費，出示味全龍LINE@或穿著味全龍球衣均享相關優惠。

（優惠內容詳見天母商圈官網：https://www.tianmu.org.tw/modules/news/article.php?storyid=2074&uid=）

眠豆腐

優惠期間：即日起至12月10日

優惠內容：

至眠豆腐官網結帳輸入折扣碼「龍好眠」，即享任床包類商品不限款式件數95折；搭配眠豆腐、芝麻豆腐再折95折。

犀牛盾

優惠期間：11月15日至11月19日

優惠內容：

至犀牛盾下方商城連結輸入折扣碼「2023味全龍總冠軍封王」，即享聯名商品8折優惠。

（商城連結：https://rhinoshield.tw/collections/designers-wcdragons）

O-Grill

優惠期間：11月14日至11月16日

優惠內容：

至龍焰燒烤席合作品牌O-Grill愛烙達官網、旗艦店消費，包含Dragons聯名系列烤爐等商品享全面8折優惠。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為20223年11月07日至2023年11月13日。