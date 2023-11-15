連甜點都是大閘蟹！壽司芳「大閘蟹套餐」期間限定上桌

隨著大閘蟹的季節到來，獲得米其林星級肯定的「壽司芳」再度推出秋季限定的「大閘蟹套餐」。主廚今年延續一貫的創意概念，將蟹膏、蟹腳肉、蟹身肉化身為道道精緻料理，平均每人可品嚐到3隻6兩重的固城湖大閘蟹，享受秋季獨有的濃郁鮮香。

2020年登台的「壽司芳」，其創辦人兼總廚Chef Hiroki被譽為壽司界的創作鬼才，擅長打造出跨界的「法魂日料」。2020年秋季，壽司芳首度推出「大閘蟹套餐」，將大閘蟹巧妙入饌，成功引起話題與饕客迴響。今年壽司芳連續第4年推出大閘蟹套餐，選用6兩重的江蘇固城湖大閘蟹為主角，由主廚橋本和弘帶頭手工拆蟹挑肉、取膏作為靈魂素材，並且搭配上其他時令海鮮、精選食材，設計全套18～19道式的套餐菜單。其中多款料理均運用到大閘蟹元素。

「水果黃瓜／大閘蟹肉／大閘蟹膏」外型宛若一座生意盎然的湖畔森林，選用口感清脆、多汁水的水果黃瓜為底，並分別呈現大閘蟹膏、蟹腳肉、蟹身肉三個部位，讓賓客感受不同的風味變化。「大閘蟹／蝦肉／荸薺／鎮江醋」則是將「吃大閘蟹沾鎮江醋」的傳統融入料理中，取蟹肉、蝦肉、荸薺製成豪華的燒賣，再鋪擺上蟹膏。可以直接品嚐蟹肉燒賣，也能沾點隨餐搭配的鎮江醋與薑絲，享受經典滋味。

「鱈魚白子／黑松露／大閘蟹膏」將鱈魚白子香煎至表面金黃，疊上一層大札蟹膏後，再現刨新鮮法國黑松露，並且以松露芡汁相佐。蟹膏與白子絲滑綿密的口感彼此交融，再加上豐富而細緻的香氣，相當豪華。至於另道「水雲醋／麝香葡萄／薑絲／大閘蟹肉／紫蘇花」看似甜點，實則是將水雲醋搭配上麝香葡萄，以及大閘蟹肉與蟹膏，還以酥炸薑絲與紫蘇花點綴。滑流、酥脆、綿密等不同口感在口中形成強烈對比，蟹肉藉由麝香葡萄的自然酸甜與水雲醋的襯托，突顯出特有的鮮感。

深獲饕客喜愛的「大閘蟹釜飯／蟹肉／蟹膏／魚子醬／筋子」，以直球對決的方式，滿滿堆疊起蟹肉、蟹膏、筋子與魚子醬，不論是視覺、味覺或是心理，都帶來大大的滿足。同時壽司芳今年也將大閘蟹入湯，藉由薑片、枸杞等配料平衡蟹肉涼寒，安排湯品「赤雞／枸杞／薑片／大閘蟹腳肉／蝦夷蔥」，帶來溫潤暖心的滋味。甚至在最後的甜點，還打造「大閘蟹蘋果派」，將蘋果派中加入蟹肉與蟹膏，同時搭配「肉桂冰淇淋／黑啤酒果凍」創造冷熱交錯感，讓大閘蟹的風味延續至最後一刻。