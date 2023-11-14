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500折100！味全封王連3天優惠 林鳳營、貝納頌都特價
味全龍於重返職棒後，睽違24年再度拿下中華職棒總冠軍。味全也宣佈，自11月15日起，將針對旗下的林鳳營、大醇豆、貝納頌等多個明星品牌，推出限時3天的優惠方案。其中林鳳營全脂鮮乳1857ml，特價2入338元，大醇豆豆漿375ml，特價2入25元。
味全表示，2023年適逢味全食品成立70周年，味全龍於本次總冠軍賽屢次展現在落後逆勢仍不放棄的拼搏精神，用亮眼戰績回應眾多球迷與消費者對味全龍的相挺和陪伴。
為感謝消費者支持，味全於11月15日起於不同指定通路，各自進行限時3天的優惠活動。林鳳營全脂鮮乳1857ml，特價2入338元；林鳳營精品實感優格，2入特價160元；林鳳營優酪乳880ml，2入特價128元；大醇豆豆漿375ml，特價2入25元；超優質調味乳936ml，特價2入76元；農榨果汁900ml，2入特價85元。貝納頌莊園級／鑑賞級品咖啡250ml，特價3入90元；味全雞蛋／醇奶布丁3入裝，2條特價50元。除此之外，線上平台滿500現折100，滿額抽「簽名大球」
味全指出，除了官方宣佈的優惠外，各大指定通路也有不同的慶祝優惠促銷。另外味全線上「美好食光商城」同步提供有多項推廣方案。
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