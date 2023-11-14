多巴胺Out、美拉德In？新田真劍祐帥曬小包就愛這一卡

流行的浪潮來得急又快，一波還未平息、一波又來侵襲！當眾人還在追隨帶來好心情的「多巴胺」風潮，又有名為「美拉德」的風潮強勢來襲，連「三刀流」的真人「索隆」新田真劍祐也買單？

日前二度旋風來台的新田真劍祐（Arata Makkenyu），除了現身精品快閃店的開幕，更在機場時尚中揹上一款皮革編織的方形小包，無縫接軌目前掀起討論話題的「美拉德」風！所謂的美拉德聽起來很玄妙，其實就是食物烹調過程中的「梅納」反應（Maillard Reaction）：讓食物表面具有咖啡、焦色的視覺，也符合即將邁入冬日的溫暖大地色系如咖啡、橘黃、泥黃色，意外帶來溫暖的療癒感，包含人間芭比Lisa、潤娥、女團Twice成員Momo與惠利都曾示範同風格穿搭。