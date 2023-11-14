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多巴胺Out、美拉德In？新田真劍祐帥曬小包就愛這一卡

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
新田真劍祐日前在機場時揹上一款皮革編織方形小包，化身「美拉德」系暖男，也巧曬質感穿搭。圖／Bottega Veneta提供
新田真劍祐日前在機場時揹上一款皮革編織方形小包，化身「美拉德」系暖男，也巧曬質感穿搭。圖／Bottega Veneta提供

流行的浪潮來得急又快，一波還未平息、一波又來侵襲！當眾人還在追隨帶來好心情的「多巴胺」風潮，又有名為「美拉德」的風潮強勢來襲，連「三刀流」的真人「索隆」新田真劍祐也買單？

日前二度旋風來台的新田真劍祐（Arata Makkenyu），除了現身精品快閃店的開幕，更在機場時尚中揹上一款皮革編織的方形小包，無縫接軌目前掀起討論話題的「美拉德」風！所謂的美拉德聽起來很玄妙，其實就是食物烹調過程中的「梅納」反應（Maillard Reaction）：讓食物表面具有咖啡、焦色的視覺，也符合即將邁入冬日的溫暖大地色系如咖啡、橘黃、泥黃色，意外帶來溫暖的療癒感，包含人間芭比Lisa、潤娥、女團Twice成員Momo與惠利都曾示範同風格穿搭。

而新田真劍祐在松山機場外使用的，原來正是Bottega Veneta經典的Cassette縫線造型肩背包深咖啡色款。以黑色短版夾克搭配白T恤、黑長褲的他，身上的Cassette小包是以休閒的帆布寬版肩背帶搭配同款零錢包，皮革由於是以編織而成，在日照下顯示出細微、質感的明亮變化；除了迎合秋冬「美拉德色系」的深咖啡、木棕、石灰棕色，全系列新品再有星空藍、墨綠、延泥綠與黑色，包型則有皮革帆布、波浪造型與縫線造型三種肩背包，訂價並自83,800元至95,400元不等。

Cassette皮革帆布肩背包深咖啡色款，89,800元。圖／Bottega Veneta提供
Cassette皮革帆布肩背包深咖啡色款，89,800元。圖／Bottega Veneta提供
Cassette縫線造型肩背包中型木棕色款，95,400元。圖／Bottega Veneta提供
Cassette縫線造型肩背包中型木棕色款，95,400元。圖／Bottega Veneta提供
除了日前流行的「多巴胺」風潮，隨著冬日的來臨，強調暖色、大地色系的「美拉德」穿搭，也在逐漸升溫中。圖／Bottega Veneta提供
除了日前流行的「多巴胺」風潮，隨著冬日的來臨，強調暖色、大地色系的「美拉德」穿搭，也在逐漸升溫中。圖／Bottega Veneta提供
Cassette波浪造型肩背包深咖啡色款，95,400。圖／Bottega Veneta提供
Cassette波浪造型肩背包深咖啡色款，95,400。圖／Bottega Veneta提供

咖啡 松山機場 快閃

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