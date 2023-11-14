在高雄！全台最大無印良品將開幕 用影片看高雄新風貌

高雄熱潮不斷，在Coldplay酷玩樂團辦完演唱會後，MUJI無印良品也將在高雄大立百貨，開設全台最大旗艦店，開幕日期也曝光，將在12月5日正式開幕，而在開幕前，無印良品還特別拍攝旗艦店形象影片，帶領大家用新角度來看高雄。

在形象影片一開頭，就以高雄最著名的大海、海港為主景，也代表著港都城市的活力與魅力，而許多高雄景點也同步入鏡，包括高雄港、大港橋、鹽埕第一公有市場及中央公園等，影片中人物都穿著無印良品的服飾，並且造訪小店，品嘗無印良品的美食，最後散步到中央公園，影片最後帶到位於新崛江商圈的大立百貨外觀，象徵旗艦店即將開幕。

無印良品透過影片，傳遞出高雄觀光與商業的潛力，影片中巧妙運用旅客與在地居民的不同視角，傳遞出獨特的質感生活氛圍。