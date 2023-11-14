不可思議的半百美人！李英愛、河智苑凍齡女神同場競豔

法國現代珠寶品牌斐登（FRED）自即日起至至12月25日止，於韓國現代百貨（Hyundai Seoul）的ALT.1畫廊品牌在亞洲舉辦的首個展覽《FRED，源於1936年的珠寶創作大師》。此次回顧展是繼於2022年在巴黎舉辦後首度移師亞洲，共展出超過 300件珠寶和器物、200多件從未曝光的典藏珠寶作品，以及從私人收藏家與品牌摯友商借展出的作品，著名女演員李英愛、河智苑、李瑜美、男團Seventeen的尹淨漢等明星皆盛裝出席開幕晚宴。

展覽除了回顧品牌創辦人Fred Samuel生平、品牌發展的歷史之外，展出最大亮點為品牌的「鎮店之寶」：SOLEIL D'OR黃鑽，這是1977年被FRED購得、重逾100克拉的珍奇黃鑽，在被私人收藏後於2021年再度回到品牌手上。另外還有多件名人配戴過的珠寶傑作，包括奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）於成名作「麻雀變鳳凰」電影中所配戴的傳奇紅寶石及心形鑽石項練複製品，以及摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）私人珍藏的FRED珠寶，得摩納哥王室的特別委託得以展出。 DEW JIRAWAT SUTIVANICHSAK出席《FRED，源於1936年的珠寶創作大師》首爾展覽。圖／斐登提供 河智苑出席《FRED，源於1936年的珠寶創作大師》首爾展覽。圖／斐登提供 李瑜美出席《FRED，源於1936年的珠寶創作大師》首爾展覽。圖／斐登提供 李英愛出席《FRED，源於1936年的珠寶創作大師》首爾展覽。圖／斐登提供 男團Seventeen的成員尹淨漢出席《FRED，源於1936年的珠寶創作大師》首爾展覽。圖／斐登提供