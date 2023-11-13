肯德基、必勝客也可刷悠遊付！線上訂餐最高回饋50%

平常信用卡、電子支付的優惠回饋，速食店小額付款經常被排除在外，但現在肯德基、必勝客除了可以用悠遊付付款，還享超高回饋。11月15日起在肯德基官網、必勝客官網或「PK雙饗卡」App線上訂餐，以悠遊付付款，即可享多重優惠。除了最高回饋50%外，新會員還能額外再獲200元回饋金，並獲得抽「比薩／炸雞金」的機會。

為了慶祝悠遊付在肯德基、必勝客官網及App上線， 11月15日起至12月31日，推出「肯德基／必勝客悠遊付上線慶」活動。悠遊付會員線上訂餐消費滿100元就可獲50元現金回饋券，上限10萬元，等同線上訂餐最高可享50%的回饋。

活動期間註冊成為悠遊付新會員，在肯德基、必勝客官網及App以悠遊付線上訂餐付款不限金額，前300名可獲2張100元現金回饋券1份，共200元，每戶限獲回饋1份。此外。新會員在活動期間，每次消費都還可獲得1次「350元指定通路現金回饋券」的抽獎機會，每名會員限中獎1次，共將抽出200名。

活動期間更加碼推出限定商品買1送1優惠。以必勝客專屬連結，訂購外帶一個6吋鬆厚比薩，並以悠遊付付款就送指定口味6吋鬆厚比薩1個（夏威夷／彩蔬鮮菇／雙層美式臘腸）。以肯德基專屬連結，購買外帶幸福點心盒（原價78元，含1個原味蛋撻和1份小香酥脆薯），並以悠遊付付款，享買1送1優惠。