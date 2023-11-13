陳泰銘珍藏本月將登蘇富比 史上價值最高葡萄酒窖藏

國巨集團董事長陳泰銘（Pierre Chen）也是知名美食家、美學家。如今，他的窖藏即將於香港蘇富比（Sotheby's）上拍，為拍賣史上最重要且價值最高的葡萄酒窖藏。首場拍賣「淵博卓絕的酒窖臻藏」將於11月24日至25日在香港文華東方酒店舉槌，呈獻共1,500件拍品、約8,000瓶佳釀，拍品清單已透過線上圖錄率先曝光。「寰宇百味 · 名釀珍饈」全系列藏品將分5場拍賣於12個月內陸續推出，預計成交額高達5,000萬美元；首場拍賣旨在勾勒該羅萬象收藏之規模和品質，隨後的拍賣則會重點展現個別產區或類型的葡萄酒。

這次拍賣相當特別的是，陳泰銘基於分享美酒的立場，希望能讓更多人感受他精挑細選的名釀，系列拍賣所呈獻的每個酒款，他都會至少保留一瓶與親朋摯友一同享用。而這次拍賣將於11月23日至25日以為期三天的慶典形式舉辦，其中11月24日至25日為現場拍賣，地點為香港文華東方酒店及一系列頂尖餐廳，包括唯一一家在義大利之外榮獲米其林3星的義大利餐廳81⁄2 Otto e Mezzo BOMBANA，以及米其林2星餐廳Arbor，其他盛宴包括由世界頂級廚師掌廚的佳餚將與卓越的葡萄酒完美搭配。

首場拍賣的焦點拍品為法國葡萄酒，例如1959年的Krug（一瓶估價28,000港元起）；Krug系列以「體現特質」 為特色，1959年的種植季節歷了春霜、氣溫變化不穩、冰雹甚至旱災，然而收成期間的完美天氣確保了葡萄狀態良好、含糖量充足、酸度低，造就出經得起時間考驗的佳釀。沙龍香檳（Salon）相當獨特，因為它只生產一款香檳，就是採用單一風土地區的葡萄、只在最好的年份釀製的白中白（Blanc de Blancs）香檳。此次上拍的1971年份Salon Le Mesnil（2馬格南瓶(1.5公升裝) 每瓶估價95,000港元起 ），種植季遇上了霜凍、冰雹和黴菌等重重挑戰，但9月的天氣炎熱乾燥，使葡萄成熟得宜，釀製出風味複雜深邃，具有勒梅尼爾地區的白堊土強烈鹹味。

由Lalou Bize-Leroy擁有及經營Domaine Leroy酒莊，是勃根地地區最早採用生物動力法（biodynamic farming）種植的先驅者之一；如今該酒莊的22公頃土地幾乎全部種植黑皮諾，其中包括8個特級園，其中面積最小的是佔地僅0.27公頃的 Musigny。此次拍品中有兩瓶1991年的Domaine Leroy Musigny Grand Cru，估價約17萬港元起。其他焦點包括一以色列王瓶Domaine de la Romaneé-Conti La Tâche Grand Cru 1971年（估價85萬港元起）、12瓶Domaine Armand Rousseau Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 1990年（估價35萬港元起）、一馬格南瓶Henri Jayer Vosne-Romanée Cros Parantoux Premier Cru 2001年（估價40萬港元起）、6瓶Cheval Blanc 1947年（估價30萬港元起）。

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