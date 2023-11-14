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革命性枕頭解決失眠難題！韓國空氣枕征服所有睡姿
隨著現代生活節奏的加快，失眠成為越來越多人的困擾，根據世界睡眠協會（WSS）的《Sleep Medicine》（睡眠醫學期刊）公布，台灣近400萬人面臨失眠困擾，佔全台人口約17%。為改善這一問題，尋找合適的寢具被視為最迅速有效的解決之道。在眾多寢具中，枕頭的選擇至為關鍵。因此，海外募資銷售突破千萬的COTTON SHOWER即將進軍台灣市場，成為受矚目的焦點。
針對失眠問題，眾多專家指出選擇合適的睡眠工具對改善睡眠品質至關重要。因此，選擇一個適合自己的枕頭，成為改善睡眠品質的關鍵。韓國AIR釋壓空氣枕，作為一種創新的枕頭設計，採用了Air Hole結構，符合人體工學，讓蓬鬆的空氣保留在枕頭中。可以更貼合人體曲線，達到支撐肩頸、減輕頸部和背部壓力的效果，品牌獨創的大理石棉具有易清洗快乾的特性，故可以整顆水洗。而且其優越的彈性和回復性為使用者帶來更舒適的睡眠體驗。AIR釋壓空氣枕作為一種創新的選擇，為失眠問題帶來了全新的可能性，同時為追求更好睡眠的人們提供了另一選擇。
AIR釋壓空氣枕兩面設計可符合消費者不同的睡眠習慣，無論正躺或側躺，都提供適切支持。同時還具有可調節的功能，使用者可以根據自身需求調整枕頭的高度，以確保最合適的睡眠姿勢，克服失眠困擾。這細緻設計提供個人化解決方案，為改善睡眠品質提供全面策略，讓睡眠品質提升更具體和切實可行。
COTTON SHOWER AIR釋壓空氣枕由有.設計團隊募資，已在嘖嘖平台進行預購，民眾快把握限時最低優惠47折起，詳細商品資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢。 AIR釋壓空氣枕，讓您一夜好眠，享受美好夜晚！
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