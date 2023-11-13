開車族和捷運族不同票價 台北藝博會擬門票加碳費

從明年起，你看展演所購買的門票費用，將隨你所搭乘的交通工具有所不同，購買畫作則可使用碳權支付。減碳時代，人們欣賞與擁有藝術的方式也隨之改變。兩廳院為了執行永續計畫計算碳排量，發現製造最多碳排的項目並非空調，而是觀眾使用的交通工具。台北國際藝術博覽會預計從明年開始，在門票中設定碳費，使用不同交通工具的觀眾，門票價格也不同。

兩廳院藝術總監劉怡汝指出，兩廳院以問卷調查計算每場表演觀眾搭乘交通工具的方式，發現兩廳院擁有規模不小的地下停車場，造成許多觀眾開車前往、製造大量碳排。擁有大型停車場過去被認為是表演場館加分之處，但在減碳時代反而變成負面設備。事實上，在歐洲與澳洲，許多開始執行碳盤查的表演團體，已把表演場地「是否可用大眾交通工具到達」列為主要考量。

台北藝博會將是台灣首個將「碳費」放入門票計價的藝術展會，讓開車族和公車族、捷運族依據碳排量購買不同價格的門票。中華民國畫廊協會綠色使命辦公室計畫主持人石隆盛指出，明年的台北藝博會計畫成為「碳中和藝博會」，除了減少碳排，也要以付碳費達到碳中和。藝博會也是在執行碳盤查時發現，觀眾的交通方式是展會最大的碳排量來源，因此決定用「門票計入碳費」鼓勵民眾用最環保的交通方式到達會場。

此外，碳權也成為購買畫作的新方式。本屆台北藝博會首次創造「藝術品收藏結合碳權」的交易模式，為在｢藝術資產與永續示範展區｣展出的畫作，設定一定比例的費用透過碳權支付，在不犧牲藝術創作的前提之下，結合碳權流動的永續方法促進企業購藏。目前有一件作品洽談中。

石隆盛指出，用碳權購買藝品不僅是台灣首創、也是獨步全球的交易模式，台北藝博會因此受邀到法國演講。他分析，碳權目前以企業購買為主，私人難以購買，影響畫作的成交量。但從明年開始，碳權將對私人開放，他估計此一交易模式還有很大的發展空間。