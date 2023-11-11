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85年的時光禮讚 百達翡麗1938腕表 以父之名傳頌經典

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
百達翡麗（Patek Philippe）1938P-001三問與響報時間功能腕表，全球限量30只，價格店洽。圖／百達翡麗提供
百達翡麗（Patek Philippe）1938P-001三問與響報時間功能腕表，全球限量30只，價格店洽。圖／百達翡麗提供

每一個人的生日都值得慶賀，更何況是一位擁有深邃影響力與成就的企業家。瑞士高級鐘表品牌百達翡麗（Patek Philippe）推出編號1938P-001三問與響報時間功能腕表，搭配新款獨家機芯，向品牌榮譽總裁菲臘斯特恩（Philippe Stern）的85壽辰致意。

自1839年創立以來的百達翡麗（Patek Philippe），是現今鐘表收藏領域中，為藏家視為「表王」般地位的高級品牌。而在百達翡麗的全系列時計中，再以可於機芯運作時自動發出音聲以辨讀時間的（大、小）「自鳴表」，以及操作機制以打簧報時的「問表」，最為膾炙人口，是藏家寶庫中的「聖杯」。過去在品牌150周年紀的1989年時，時任董事、身為百達翡麗家族三代傳人的菲臘斯特恩也發表了R 27（系）自動上鍊機芯，R27是首款由百達翡麗工作坊設計與製造的機芯類型，也掀起三問表（Minute Repeater）在當代復興的序幕，此後並結合陀飛輪、萬年曆、計時碼表與世界時區等其他複雜功能，以嶄新、雅緻、全面性的風貌，相繼問世。

由於菲臘斯特恩是在1993至2009年出任百達翡麗總裁長達約16年，於2009年接任總裁至今、斯特恩第四代家族傳人的德諾斯特恩（Thierry Stern）為展現孝心與傳承，因而推出特別版的1938P-001三問及響報時間功能腕表，原來1938正是榮譽總裁菲臘斯特恩的出生年份，表款除了使用R AL 27 PS新款自動上鍊機芯，僅用於限量30只的特別表款、此後並將不再生產。

為了讓三問報時、響報時間裝置共用一組經典音簧，全新R AL 27 PS自動上鍊機芯便增添了227個零件，讓機芯總零件數上看561件，展現非一般的精密複雜。機芯結構特色包含了用於選擇鳴音報時模式的一組槓桿及導柱輪、備有打簧零件制動裝置的一個均力圓錐輪可用以暫時斷絕來自打簧裝置的動力來源，並具備「單向聯接活動設計」、「可隨心所欲更改功能模式選擇」、「三問與恆定移動的滑動桿」，以及「配備延遲用途零件的打簧裝置」合計四項專利。這些專利並將帶來包含但不限於以下優點：讓使用者可隨心更改功能選擇、同時裝置不會回應操作時的失誤，以及打簧次數不會中斷，確保打簧次序的正確性、進而讓表款透過打簧音聲正確報時。

值得一提的是，R AL 27 PS自動上鍊機芯並在機芯橋板的倒角、音鎚、自動盤邊緣皆以鍍金裝飾，同時自動盤上再有著人手雕刻的菲臘斯特恩的黑色塗漆簽名以為點綴；41鉑金表殼內，運用大明火琺瑯的工藝形式、將菲臘斯特恩的肖像惟妙惟肖重現。不僅如此，面盤上並搭配了寶璣式時分針，在近代的百達翡麗表款中並不多見，也是形式風格的另一特色。

想欣賞機芯的曼妙細節？只要打開由鉸鏈防塵蓋保護的軍官式後底蓋，便可在透明的藍寶石水晶玻璃後底蓋中欣賞，鉸鏈防塵蓋上再刻以「A mon père, 85 ans de passion horlogère」，譯為中文則為「獻給父親，八十五載製表熱忱。」

三問報時功能將可透過滑動表殼左側的滑桿啟動。圖／百達翡麗提供
三問報時功能將可透過滑動表殼左側的滑桿啟動。圖／百達翡麗提供
鉸鏈防塵蓋上再刻以「A mon père, 85 ans de passion horlogère」字樣。圖／百達翡麗提供
鉸鏈防塵蓋上再刻以「A mon père, 85 ans de passion horlogère」字樣。圖／百達翡麗提供
百達翡麗榮譽總裁菲臘斯特恩（Philippe Stern）的肖像，將以灰階琺瑯的形式呈現於面盤之上。圖／百達翡麗提供
百達翡麗榮譽總裁菲臘斯特恩（Philippe Stern）的肖像，將以灰階琺瑯的形式呈現於面盤之上。圖／百達翡麗提供
R AL 27 PS自動上鍊機芯以軍官式設計的鉸鏈防塵蓋保護著，並在內層再加以藍寶石水晶玻璃保護。圖／百達翡麗提供
R AL 27 PS自動上鍊機芯以軍官式設計的鉸鏈防塵蓋保護著，並在內層再加以藍寶石水晶玻璃保護。圖／百達翡麗提供
機芯的橋板、微型自動盤、音鎚上都以鍍金裝飾。圖／百達翡麗提供
機芯的橋板、微型自動盤、音鎚上都以鍍金裝飾。圖／百達翡麗提供
白色的鐘型視窗，可以黑（三問）、紅（響報）、白（響報模式啟動）三種顏色，表示三種不同功能狀態。圖／百達翡麗提供
白色的鐘型視窗，可以黑（三問）、紅（響報）、白（響報模式啟動）三種顏色，表示三種不同功能狀態。圖／百達翡麗提供
擁有四項專利的R AL 27 PS自動上鍊機芯，零件數多達561枚、非一般精密複雜。圖／百達翡麗提供
擁有四項專利的R AL 27 PS自動上鍊機芯，零件數多達561枚、非一般精密複雜。圖／百達翡麗提供
1938P-001三問與響報時間功能腕表採用了品牌近代少見的寶璣式指針，是賞玩話題之一。圖／百達翡麗提供
1938P-001三問與響報時間功能腕表採用了品牌近代少見的寶璣式指針，是賞玩話題之一。圖／百達翡麗提供

品牌 專利

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