線下健身、線上直播，momo找劉畊宏跳毽子操助攻雙11

網購年度盛事雙11狂歡熱度持續飆升。台灣線上零售業龍頭富邦媒2023年《雙11超狂購物節》直播拚吸睛，公司宣布，11月1日起至今，累積觀看人次高達6,800萬。

momo富邦媒昨也公告10月合併營收約為新台幣79.4億元，創歷史同期新高。累計今年1月至10月合併營收約新台幣843.5億元，較去年同期成長6.3%，營運續創新猷。

富邦媒表示，10月營運亮點，其一來自momo專櫃美妝週年慶助攻，活動集結超過3,000大知名美妝品牌、破10萬件人氣商品優惠陣容，推升專櫃保養品的買氣；解封後餐飲商機續熱，加上年末聚餐需求的預期心理，momo與餐飲飯店品牌攜手推出活動受到消費者青睞，帶動連鎖餐廳、五星飯店與連鎖速食票券的銷售；iPhone 15熱潮持續延燒，也有不錯的銷售表現。

momo今（10）日再出殺手「毽」，重磅邀請到神秘嘉賓「劉教練」劉畊宏，快閃現身momo大樓戶外廣場，領軍百人嗨跳最潮健身操「毽子操」，為即將到來的1111暖暖身；momo也領先全台直播首賣畊練村夯品，橫跨服裝、保養等商品。

momo指出，momo結合線下健身派對、線上直播帶貨，就是要點燃雙11狂購氣氛最高點。

雙11不只搶優惠還要拚手速，為此momo揪粉絲跳操暖暖身，特邀「劉教練」劉畊宏將襲捲網路的最潮直播健身操搬到momo大樓戶外廣場，只見劉教練攜手藝人小鐘以及教練團玉軒、浩克，現場大秀自創的「毽子操」帶動跳，搭配天王周董名曲本草綱目、牛仔很忙、公主病及稻香等，一連9首曲目下來揮汗淋漓，現場氣氛嗨到最高點，更吸引大批粉絲、健身迷與正逢午休的上班族加入跳操行列，在內湖科學園區形成百人嗨跳毽子操的奇景。

momo指出，公司也將健身派對的熱鬧氛圍帶進直播棚，連續2.5小時的「線上直播帶貨」接力狂歡，輪番帶逛momo雙11必敗好物，包含全台首賣畊練村夯品運動緊身褲、連帽衛衣、漁夫帽、氨基酸型淨澈潔顏蜜、DRMG膠原晶潤賦活精華液等。

momo指出，momo直播更寵粉加碼3場「明星大紅包」看直播賺mo幣遊戲，直播期間內不定時、不限量狂撒mo幣。