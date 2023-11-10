劉以豪、林柏宏都搶穿！Alexander McQueen 24早春華麗

英倫經典設計師品牌Alexander McQueen今日於新光三越A11店中發表2024早春系列，除了將品牌經典愛用的蝴蝶、骷髏、西裝融入設計，經典的「手指虎」包並推出晚宴派對款，以及全新的「PEAK」包款，共有米、黑、金三色，晚間並有包含彭千祐、邵雨薇、劉以豪與林柏宏等名人出席。

其中彭天佑自陳特別喜歡今晚身上的白襯衫，簡單俐落大方，「很像鬼滅之刃裡面的『上弦三』，很帥氣，有種cosplay的感覺」；邵雨薇則以一身紅黑毛衣搭配皮質腰封的流蘇皮裙，加上俐落短靴，並直稱好想「轉圈圈」以展現流蘇的活力和動感。

林柏宏則大讚Alexander McQueen的皮褲輪廓很好，尤其只要認真打扮的時候就會想穿皮褲；同時今天身上的中性包款是他喜歡的尺寸，大小剛好，可收納隨身的水壺、手機、錢包，相當實用；而當被問到秋冬一定要入手的單品，則是他身上的皮褲，因為更能帶出Alexander McQueen的英倫貴族氣息。

劉以豪則身穿一件印有Alexander McQueen經典「蜻蜓」印花的雙排扣西裝，同時配戴有一款水鑽的蜻蜓胸針，十足飄逸。劉以豪也表示自己很喜歡身上的蜻蜓元素，帶給他「捉摸不定，反應很快，不知道下一秒會飛去哪裡」的印象，他並自陳「我是需要移動的人，雖然我喜歡待在大自然，但每隔五天、一周我就需要移動去下一個地方，我沒辦法一直在都市或大自然帶著，我需要一點轉換的感覺。」

2024春夏，Alexander McQueen將愛用的昆蟲、骷髏等元素延伸，例如蝴蝶、蜻蜓等帶有新生意念的圖像，成為了針織衫、圍巾等單品的元素；於此同時，街頭風格的單品如棉質長袖T恤、軍事風夾克，則加入了細膩的面料與細節；黑暗氣息的骷髏則也是Alexander McQueen品牌經典元素，多顆晚宴手拿包上都多了結合水晶、骷髏頭的華麗手指虎造型。