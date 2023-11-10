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劉以豪、林柏宏都搶穿！Alexander McQueen 24早春華麗

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
當被問到秋冬一定要入手的單品，林柏宏推薦了身上的皮褲，因為能帶出Alexander McQueen的英倫貴族氣息。記者沈昱嘉／攝影
當被問到秋冬一定要入手的單品，林柏宏推薦了身上的皮褲，因為能帶出Alexander McQueen的英倫貴族氣息。記者沈昱嘉／攝影

英倫經典設計師品牌Alexander McQueen今日於新光三越A11店中發表2024早春系列，除了將品牌經典愛用的蝴蝶、骷髏、西裝融入設計，經典的「手指虎」包並推出晚宴派對款，以及全新的「PEAK」包款，共有米、黑、金三色，晚間並有包含彭千祐、邵雨薇、劉以豪與林柏宏等名人出席。

其中彭天佑自陳特別喜歡今晚身上的白襯衫，簡單俐落大方，「很像鬼滅之刃裡面的『上弦三』，很帥氣，有種cosplay的感覺」；邵雨薇則以一身紅黑毛衣搭配皮質腰封的流蘇皮裙，加上俐落短靴，並直稱好想「轉圈圈」以展現流蘇的活力和動感。

林柏宏則大讚Alexander McQueen的皮褲輪廓很好，尤其只要認真打扮的時候就會想穿皮褲；同時今天身上的中性包款是他喜歡的尺寸，大小剛好，可收納隨身的水壺、手機、錢包，相當實用；而當被問到秋冬一定要入手的單品，則是他身上的皮褲，因為更能帶出Alexander McQueen的英倫貴族氣息。

劉以豪則身穿一件印有Alexander McQueen經典「蜻蜓」印花的雙排扣西裝，同時配戴有一款水鑽的蜻蜓胸針，十足飄逸。劉以豪也表示自己很喜歡身上的蜻蜓元素，帶給他「捉摸不定，反應很快，不知道下一秒會飛去哪裡」的印象，他並自陳「我是需要移動的人，雖然我喜歡待在大自然，但每隔五天、一周我就需要移動去下一個地方，我沒辦法一直在都市或大自然帶著，我需要一點轉換的感覺。」

2024春夏，Alexander McQueen將愛用的昆蟲、骷髏等元素延伸，例如蝴蝶、蜻蜓等帶有新生意念的圖像，成為了針織衫、圍巾等單品的元素；於此同時，街頭風格的單品如棉質長袖T恤、軍事風夾克，則加入了細膩的面料與細節；黑暗氣息的骷髏則也是Alexander McQueen品牌經典元素，多顆晚宴手拿包上都多了結合水晶、骷髏頭的華麗手指虎造型。

具有弧形磁性袋框的The Peak是本季主打，將原本品牌經典的手指虎造行融入手提把，並有米、黑、金色三種顏色與不同尺寸；此外節日系列並有一系列金色手提包、手拿包與大型包款，節日系列中的金色包款將在Alexander McQueen的A11專賣店中搶先獨賣，直至十一月底。

2024早春系列中，紅色洋裝上誇張的蝴蝶結裝飾，也是Alexander McQueen的經典元素。圖／Alexander McQueen提供
2024早春系列中，紅色洋裝上誇張的蝴蝶結裝飾，也是Alexander McQueen的經典元素。圖／Alexander McQueen提供
節日系列迷你Jewelled Hobo亮面金屬織料款，76,200元。圖／Alexander McQueen提供
節日系列迷你Jewelled Hobo亮面金屬織料款，76,200元。圖／Alexander McQueen提供
蜻蜓造型胸針，價格店洽。圖／Alexander McQueen提供
蜻蜓造型胸針，價格店洽。圖／Alexander McQueen提供
林柏宏（右）與邵雨薇今晚出席Alexander McQueen活動，兩人不約而同以紅黑色上身，展現溫暖與活力。記者沈昱嘉／攝影
林柏宏（右）與邵雨薇今晚出席Alexander McQueen活動，兩人不約而同以紅黑色上身，展現溫暖與活力。記者沈昱嘉／攝影
雖然具有精緻的剪裁、輪廓、面料，但Alexander McQueen大量運用在街頭風格的單品中。圖／Alexander McQueen提供
雖然具有精緻的剪裁、輪廓、面料，但Alexander McQueen大量運用在街頭風格的單品中。圖／Alexander McQueen提供
節日系列迷你Jewelled Satchel亮面金屬織料款，76,700元。圖／Alexander McQueen提供
節日系列迷你Jewelled Satchel亮面金屬織料款，76,700元。圖／Alexander McQueen提供
劉以豪今日以蜻蜓印花西裝搭配蜻蜓胸針出席Alexander McQueen活動，大秀輕快帥氣。記者沈昱嘉／攝影
劉以豪今日以蜻蜓印花西裝搭配蜻蜓胸針出席Alexander McQueen活動，大秀輕快帥氣。記者沈昱嘉／攝影
骷髏造型黑色寶石胸針，價格店洽。圖／Alexander McQueen提供
骷髏造型黑色寶石胸針，價格店洽。圖／Alexander McQueen提供
很愛自己身上白襯衫的彭千祐笑稱，黑色條紋的設計讓他想到《鬼滅之刃》中的角色，很帥氣、很像cosplay。記者沈昱嘉／攝影
很愛自己身上白襯衫的彭千祐笑稱，黑色條紋的設計讓他想到《鬼滅之刃》中的角色，很帥氣、很像cosplay。記者沈昱嘉／攝影

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