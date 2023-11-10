感受奢華與舒適感！LV推出BABY冬季系列展現極致工藝
每個人，都要經過寶寶Baby的時候，LV（路易威登，LOUIS VUITTON）呈現出新生兒於寒冷季節的全新設計，整體呈現出頂級工藝的質感，並強調包覆性，陪伴寶寶度過生命中剛出生的歲月，更值得代代相傳，持續傳承LV強調質感與工藝的風格。
為讓寶寶們有個難忘的童年，LV在嬰兒系列中，針對即將到來的寒冷冬季，推出膠囊系列，整體設計呈現出柔軟與溫暖，並加入華麗的刺繡，以及有著標誌性Meli-Melo圖案，從新生兒之初，就呈現出優雅的氣息。
全系列涵蓋服裝、鞋履、配飾和生活精品，並重新以童趣手法呈現LV經典標誌，最具識別度的Monogram圖案融入Meli-Melo之中，整體呈現出低調奢華，如頂級喀什米爾羊毛中，有著3D針織圖案，點綴在許多單品上，還有兼具質感與舒適的毛毯，LV打造出一個夢幻世界，讓新生兒寶寶在新生活中，體驗頂級奢華的風格。
為了Baby系列，LV從歷史、當代精神與視覺符號中汲取元素，尺寸從出生到12個月大，包括連身衣、成套嬰兒服、包臀衣、睡衣、洋裝和雙面連帽外套，細節中可見Monogram花朵圖紋，搭配內襯的Meli-Melo圖案，更多服裝的細節如紡喀什米爾開襟羊毛衫上的珍珠母貝鈕、寶寶燈籠褲和包臀衣上的小刺繡扣等，都能一窺LV的經典元素。
LV為Baby系列，特別精選有機棉、LWG認證皮革，符合環保標準，喀什米爾和羊毛來自保證動物福祉的合作夥伴，打造出值得代代相傳的作品。
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