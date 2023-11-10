迪麗熱巴、胡宇威款都來了喜現東區熱點Diamond Towers
隨著鄰近板南線忠孝復興二號出口的新光三越「台北之星」Diamond Towers已經展開試營運，不少國際精品也紛紛入住開店，一如瑞士高級鐘表品牌沛納海（PANERAI）便在今日為Diamond Towers首間專賣店開幕，並獻上多款胡宇威、迪麗熱巴曾配戴的愛用表款，少量到店問。
由於原本已在微風廣場、台北101擁有專賣店，本次則為沛納海首次進入新光三越百貨體系，是品牌的在台灣的另一亮點。有別於其他專賣店型，沛納海新光三越Diamond Towers專賣店的門口採取挑高、無門框的入口，加上大量穿透式的玻璃或格柵設計，在試營運期間帶來可觀的來店數，讓人輕鬆、無壓力地踏入店中。
全新專賣店也擁有最新店型，店中不僅完整呈現Radiomir、Submersible、Luminor，以及Luminor Due四大系列，更擁有大量義式家具家品，包含義大利國寶級品牌Fornasetti的餐盤一如義大利人熱愛的美食與分享，Flos帶有通透視覺與奇異造型Noctambule Floor Lamp立燈有四層玻璃罩組成，像是PANERAI的四大系列，也向品牌的四個風格DNA：義式風範、航海旅程、無畏勇者與頂尖工藝。全店裝潢並同時採用黑色、綠色和藍色的三色大理石材，呼應沛納海面盤三種最常見的經典色系，店中更有350吋巨型LED螢幕牆以展現鮮明的沈浸式體驗。
新店開幕期間，沛納海並推出Luminor Due Luna TuttoOro紅金月相腕表（PAM01504），與Luminor Chrono腕表（PAM01498），成為首波主打商品。其中中國人氣女星迪麗熱巴曾在今年九月上海「鐘表與奇蹟」（Watches and Wonders Shanghai）配戴了Luminor Due Luna TuttoOro紅金月相腕表，表款使用全Goldtech紅金打造的金屬鍊帶搭配同材質的貴金屬表殼，自動上鍊機芯並可在透明底蓋中欣賞，P .900/MP並具備三日動力儲存，宛如手上的暖心輕奢珠寶。
胡宇威則在為男性時尚雜誌拍攝封面時則戴上綠色面盤搭配綠色表帶的Luminor Chrono飛返計時腕表，44毫米的黑色陶瓷表殼內，具備對比的白色時標、刻度與指針，同時飛返計時碼表的指針和計時小秒針也運用上鮮明橘色，動感活力，同時全球限量200只。沛納海（PANERAI）Diamond Towers專賣店已於近期開始試營運，地址為台北市大安區忠孝東路三段268號，或可電洽02-87728778、提前預約鑑賞。
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