快訊

馬英九拋「全民調」解藍白合僵局 韓國瑜發聲：高度支持與贊同

迪麗熱巴、胡宇威款都來了喜現東區熱點Diamond Towers

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Fornasetti餐盤中魚的意向，一如沛納海息息相關的海洋文化。記者釋俊哲／攝影
Fornasetti餐盤中魚的意向，一如沛納海息息相關的海洋文化。記者釋俊哲／攝影

隨著鄰近板南線忠孝復興二號出口的新光三越「台北之星」Diamond Towers已經展開試營運，不少國際精品也紛紛入住開店，一如瑞士高級鐘表品牌沛納海（PANERAI）便在今日為Diamond Towers首間專賣店開幕，並獻上多款胡宇威、迪麗熱巴曾配戴的愛用表款，少量到店問。

由於原本已在微風廣場、台北101擁有專賣店，本次則為沛納海首次進入新光三越百貨體系，是品牌的在台灣的另一亮點。有別於其他專賣店型，沛納海新光三越Diamond Towers專賣店的門口採取挑高、無門框的入口，加上大量穿透式的玻璃或格柵設計，在試營運期間帶來可觀的來店數，讓人輕鬆、無壓力地踏入店中。

全新專賣店也擁有最新店型，店中不僅完整呈現Radiomir、Submersible、Luminor，以及Luminor Due四大系列，更擁有大量義式家具家品，包含義大利國寶級品牌Fornasetti的餐盤一如義大利人熱愛的美食與分享，Flos帶有通透視覺與奇異造型Noctambule Floor Lamp立燈有四層玻璃罩組成，像是PANERAI的四大系列，也向品牌的四個風格DNA：義式風範、航海旅程、無畏勇者與頂尖工藝。全店裝潢並同時採用黑色、綠色和藍色的三色大理石材，呼應沛納海面盤三種最常見的經典色系，店中更有350吋巨型LED螢幕牆以展現鮮明的沈浸式體驗。

新店開幕期間，沛納海並推出Luminor Due Luna TuttoOro紅金月相腕表（PAM01504），與Luminor Chrono腕表（PAM01498），成為首波主打商品。其中中國人氣女星迪麗熱巴曾在今年九月上海「鐘表與奇蹟」（Watches and Wonders Shanghai）配戴了Luminor Due Luna TuttoOro紅金月相腕表，表款使用全Goldtech紅金打造的金屬鍊帶搭配同材質的貴金屬表殼，自動上鍊機芯並可在透明底蓋中欣賞，P .900/MP並具備三日動力儲存，宛如手上的暖心輕奢珠寶。

胡宇威則在為男性時尚雜誌拍攝封面時則戴上綠色面盤搭配綠色表帶的Luminor Chrono飛返計時腕表，44毫米的黑色陶瓷表殼內，具備對比的白色時標、刻度與指針，同時飛返計時碼表的指針和計時小秒針也運用上鮮明橘色，動感活力，同時全球限量200只。沛納海（PANERAI）Diamond Towers專賣店已於近期開始試營運，地址為台北市大安區忠孝東路三段268號，或可電洽02-87728778、提前預約鑑賞。

350吋巨型LED螢幕牆加上黑、藍、綠三色大理石材，展現鮮明的PANERAI沈浸式風格。圖／PANERAI提供
350吋巨型LED螢幕牆加上黑、藍、綠三色大理石材，展現鮮明的PANERAI沈浸式風格。圖／PANERAI提供
沛納海推出新款Luminor Due Luna Tuttooro（PAM 01504）腕表，具備小秒針與浪漫的月相功能，同時也是首次Goldtech紅金打造的金屬鍊帶。圖／PANERAI提供
沛納海推出新款Luminor Due Luna Tuttooro（PAM 01504）腕表，具備小秒針與浪漫的月相功能，同時也是首次Goldtech紅金打造的金屬鍊帶。圖／PANERAI提供
胡宇威日前為男性時尚雜誌Men's Uno拍攝時，戴上了沛納海（PANERAI）的Luminor Chrono腕表（PAM01498）。圖／翻攝自 IG @ mensunotw
胡宇威日前為男性時尚雜誌Men's Uno拍攝時，戴上了沛納海（PANERAI）的Luminor Chrono腕表（PAM01498）。圖／翻攝自 IG @ mensunotw
全新沛納海專賣店佔地30多坪，並以大量義式家具，為空間賦予更全面的義式生活情趣。圖／PANERAI提供
全新沛納海專賣店佔地30多坪，並以大量義式家具，為空間賦予更全面的義式生活情趣。圖／PANERAI提供
搭配黑色陶瓷的軍綠色面盤內，Luminor Chrono飛返計時腕表並採用鮮明對比的橘色指針，呈現動感活力。圖／PANERAI提供
搭配黑色陶瓷的軍綠色面盤內，Luminor Chrono飛返計時腕表並採用鮮明對比的橘色指針，呈現動感活力。圖／PANERAI提供
型號PAM 01255的L’astronomo腕表，具有陀飛輪、月相顯示、兩地時間GMT與時間等式功能，並設定為台灣的星空，全世界僅一只。記者釋俊哲／攝影
型號PAM 01255的L’astronomo腕表，具有陀飛輪、月相顯示、兩地時間GMT與時間等式功能，並設定為台灣的星空，全世界僅一只。記者釋俊哲／攝影
迪麗熱巴與胡宇威近日不約而同配戴上PANERAI年度新品，展現甜美性感或紳士個性的不同風格。圖 / PANERAI提供、翻攝自 IG @ mensunotw
迪麗熱巴與胡宇威近日不約而同配戴上PANERAI年度新品，展現甜美性感或紳士個性的不同風格。圖 / PANERAI提供、翻攝自 IG @ mensunotw
Luminor Due Luna Tuttooro（PAM 01504）腕表散發柔美光澤的珍珠母貝面盤上，三點鐘方向並有著立體、柔美的月相功能顯示。圖／PANERAI提供
Luminor Due Luna Tuttooro（PAM 01504）腕表散發柔美光澤的珍珠母貝面盤上，三點鐘方向並有著立體、柔美的月相功能顯示。圖／PANERAI提供
西西里文化中象徵「歡迎」的陶瓷松果，鮮豔的色彩帶來濃濃的義大利文化氣息。記者釋俊哲／攝影
西西里文化中象徵「歡迎」的陶瓷松果，鮮豔的色彩帶來濃濃的義大利文化氣息。記者釋俊哲／攝影
中國人氣女星迪麗熱巴，日前搶先配戴在九月時上海表展發表的新款：Luminor Due Luna TuttoOro紅金月相腕表，性感高貴。圖／PANERAI提供
中國人氣女星迪麗熱巴，日前搶先配戴在九月時上海表展發表的新款：Luminor Due Luna TuttoOro紅金月相腕表，性感高貴。圖／PANERAI提供
Luminor Chrono飛返計時腕表，陶瓷、44毫米、P.9100自動上鍊機械機芯，時間顯示、飛返計時功能，全球限量200只，價格店洽。圖／PANERAI提供
Luminor Chrono飛返計時腕表，陶瓷、44毫米、P.9100自動上鍊機械機芯，時間顯示、飛返計時功能，全球限量200只，價格店洽。圖／PANERAI提供

品牌 腕表 義大利

延伸閱讀

被眼睛嚇一跳！迪麗熱巴cos《星期三》「最大亮點是異瞳」　女神變暗黑系野貓

太會親了吧！王鶴棣「激情走路吻」《以愛為營》7秒禁慾畫面外流　性張力爆棚好刺激

紅毯資優生大翻車！迪麗熱巴「爆乳復古風」被轟全場最醜　陸網全嘲：想學范冰冰失敗了

44歲照樣辣！秦嵐「瘦成竹竿卻超兇」無P身材太不科學　私服凹凸曲線更明顯

相關新聞

感受奢華與舒適感！LV推出BABY冬季系列展現極致工藝

每個人，都要經過寶寶Baby的時候，LV（路易威登，LOUIS VUITTON）呈現出新生兒於寒冷季節的全新設計，整體呈...

迪麗熱巴、胡宇威款都來了喜現東區熱點Diamond Towers

隨著鄰近板南線忠孝復興二號出口的新光三越「台北之星」Diamond Towers已經展開試營運，不少國際精品也紛紛入住開...

7-ELEVEN首期「會員載具抽獎活動」即將開獎！預計送出400萬點數

萬眾期待的發票小確幸來了！7-ELEVEN首創「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」，即將於11月14日於7-...

多巴胺風格太可愛！Dyson炫彩粉霧拼色吹風機激發滿滿少女心

Dyson Supersonic吹風機全新炫彩粉霧拼色限定款來了！這款原本只有日本限定的超可愛配色，因為被大家狂敲碗求訂...

燦坤進駐資訊月 展場限定MacBook現省7300元 再抽極光雙人遊

2023資訊月即日起至11月12日於台北世貿一館登場，燦坤響應此次數位領航的策展宗旨，匯集各大資通訊廠牌產品資源聯合展示...

頸間的隱形珠寶！卡地亞LA PANTHÈ RE美洲豹香水系列

嗅覺，最能觸發人們的情感與展現獨特自信的一面，始終不斷締造雋永的卡地亞，將珠寶幻化為頸間的靈動香氣，並對卡地亞經典的美洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。