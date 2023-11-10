迪麗熱巴、胡宇威款都來了喜現東區熱點Diamond Towers

隨著鄰近板南線忠孝復興二號出口的新光三越「台北之星」Diamond Towers已經展開試營運，不少國際精品也紛紛入住開店，一如瑞士高級鐘表品牌沛納海（PANERAI）便在今日為Diamond Towers首間專賣店開幕，並獻上多款胡宇威、迪麗熱巴曾配戴的愛用表款，少量到店問。

由於原本已在微風廣場、台北101擁有專賣店，本次則為沛納海首次進入新光三越百貨體系，是品牌的在台灣的另一亮點。有別於其他專賣店型，沛納海新光三越Diamond Towers專賣店的門口採取挑高、無門框的入口，加上大量穿透式的玻璃或格柵設計，在試營運期間帶來可觀的來店數，讓人輕鬆、無壓力地踏入店中。

全新專賣店也擁有最新店型，店中不僅完整呈現Radiomir、Submersible、Luminor，以及Luminor Due四大系列，更擁有大量義式家具家品，包含義大利國寶級品牌Fornasetti的餐盤一如義大利人熱愛的美食與分享，Flos帶有通透視覺與奇異造型Noctambule Floor Lamp立燈有四層玻璃罩組成，像是PANERAI的四大系列，也向品牌的四個風格DNA：義式風範、航海旅程、無畏勇者與頂尖工藝。全店裝潢並同時採用黑色、綠色和藍色的三色大理石材，呼應沛納海面盤三種最常見的經典色系，店中更有350吋巨型LED螢幕牆以展現鮮明的沈浸式體驗。

新店開幕期間，沛納海並推出Luminor Due Luna TuttoOro紅金月相腕表（PAM01504），與Luminor Chrono腕表（PAM01498），成為首波主打商品。其中中國人氣女星迪麗熱巴曾在今年九月上海「鐘表與奇蹟」（Watches and Wonders Shanghai）配戴了Luminor Due Luna TuttoOro紅金月相腕表，表款使用全Goldtech紅金打造的金屬鍊帶搭配同材質的貴金屬表殼，自動上鍊機芯並可在透明底蓋中欣賞，P .900/MP並具備三日動力儲存，宛如手上的暖心輕奢珠寶。