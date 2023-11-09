梵克雅寶高雄開幕 兩款珠寶表全台首度曝光

法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於1906 年正式進駐頂級珠寶的「聖地」 — 巴黎芳登廣場（Place Vendôme），於廣場22號開設首間精品店；百年後，這個以詩意、典雅、創意和藝術美感享譽全球的頂級珠寶腕表品牌來到港都高雄，於高雄漢神巨蛋開設南台灣的第一家梵克雅寶精品店。為慶祝全台第五家精品店開幕，全新粉紅色Lady Féerie Or Rose腕表及Ludo Secret腕表兩款年初在日內瓦全球首度曝光的珠寶表，也於此際首度登台、共襄盛舉。

●典雅法式裝潢 一如璀璨珠寶盒

走進位在購物商場一樓的梵克雅寶，佔地43坪的全新空間，採用裝飾藝術風格的雙色對比手法，以沈穩內斂的黑色與暖霧金組成流露尊榮感又舒適愜意的主要視覺基調，就讓人彷彿將喧鬧的街道與人潮袍在腦後。比照品牌最新裝潢概念的設計，外觀猶如珠寶盒，內部軟性素材則組成猶如「法式寓所」的舒適空間。

梵克雅寶高雄漢神巨蛋精品店內的VIP休憩空間。圖／梵克雅寶提供

一進門的迎賓區，展示著品牌最經典的設計，包括俏皮可愛的金質圓珠Perlee、幸運的Alhambra、立體金花Frivole以及Fleurette璀璨花朵等，無轉折、無遮蔽的空間營造的寬敞感，讓人感到沈穩舒適，所有空間也盡量採用大自然無銳角的有機線條，例如中央一盞頂級的義大利Murano水晶玻璃吊燈，多層環狀造型的片片玻璃，由上至下營造流動感，層層如浪讓人想起大海。

梵克雅寶高雄漢神巨蛋精品店以沈穩內斂的黑色與暖霧金呈現鮮明對比。圖／梵克雅寶提供

木質的建材和柔軟的地毯、沙發、窗簾等布料構築出法式寓所的靜謐與高雅氣息，牆壁上裝飾的花鳥蟲草圖騰，是來自手繪壁紙品牌de Gournay的精湛的藝術，靈動曼妙地位整體空間注入大自然生生不息的能量，也同時呼應梵克雅寶詩意盎然的氛圍。

位精品店的最深處的 VIP lounge，延續著米、黑色調，對稱的設計手法體現裝飾藝術的精髓，如百寶匣的壁櫃擺設書籍，與落地玻璃鏡面營造出令人安心而愜意的氛圍，一闔上門就完全靜謐的特殊隔音，讓人能靜下心來細細品味珠寶作品的精彩細節。

●仙子躍上腕間 頂級工藝表吸睛

Lady Féerie Or Rose腕表屬於品牌詩意複雜功能系列（Poetic Complications®），是品牌薈萃頂級製表技藝與瑰麗珠寶藝術的結晶：雕花珍珠母貝表盤上，仙子在如夢似幻的場景中輕揮魔杖，伴隨著柔和的晚霞，細訴點滴流轉的時光：仙子輕輕倚靠在煥發虹彩的白色珍珠母貝雲朵上，身披漸層變彩的白色粉紅色寶石羽衣，輕展雙翅，翩翩羽翼由兩種精密高難度的琺瑯工藝製作而成：通透的粉紅色彩繪玻璃琺瑯（plique-à-jour）與不透明的粉紅色琺瑯釉彩。

梵克雅寶Lady Féerie Or Rose腕表，約665萬元。圖／梵克雅寶提供

色澤漸變的火紅晚霞與夕陽餘暉所勾勒的流麗光影背景，是工匠採用4種色彩經逾十道工序，才呈現出柔和圓融的漸層效果。仙子手持璀璨魔杖，輕輕指示流逝的分鐘時間，六點鐘位置的數字視窗則隨每個小時跳躍顯示小時，彷彿魔幻時刻都因仙子注入詩意 — 這時間魔法由精巧的逆跳分針和跳時功能機芯所策動。

模特兒演繹Ludo Secret腕表，約296萬元。記者孫曼/攝影

另一件不容錯過的全新曝光新作為品牌頂級珠寶表款Ludo Secret。1934年，梵克雅寶以當時女性流行的腰帶為靈感，創作出典雅雋永的Ludo手鐲，並以第一代家族成員路易雅寶的暱稱命名；2023年全新的Ludo Secret系列高級珠寶腕表，採用嶄新的尺寸比例，結合鑽石或粉紅剛玉，以網狀細工如磚塊般拼湊成靈動曼妙的結構，呼應最初柔軟腰帶的造型，而時間蓻額隱藏於寶石錦織的結構中，要同時按下兩側圖騰，才能展露出璣鏤雕花白色珍珠母貝表盤。

模特兒配戴Fleurette與Frivole系列珠寶、Lady Féerie Or Rose腕表、Ludo Secret腕表。圖／梵克雅寶提供