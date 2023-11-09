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4種口味「25cm水果蜜樂酥」 微熱山丘新品牌插旗松菸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
長達25公分的蜜樂酥，共計有4種不同口味。圖／微熱山丘提供
長達25公分的蜜樂酥，共計有4種不同口味。圖／微熱山丘提供

鳳梨酥、蘋果酥等點心為招牌的「微熱山丘」，自11月11日起，將於台北松山文創園區開設全新品牌「Smille 微笑蜜樂」，店內首波主打長25公分的「鳳梨卡士達蜜樂酥」、「香蕉芭樂蜜樂酥」等4種口味的蜜樂酥，同時店內還透過大量的綠意，營造出室內公園的感覺。參與水果主題拍貼機活動，還可免費獲得「蜜樂酥兌換券」。

館內設計有「水果主題拍貼機」。記者陳睿中／攝影
館內設計有「水果主題拍貼機」。記者陳睿中／攝影

新登場的「Smille 微笑蜜樂」以「Smille Anywhere, Smile Anytime」作為核心概念，整體空間達到107坪，不論天花板、牆面都可見到綠意裝飾，並且還設有戶外長椅，創造出野餐般的感受。同時店內也透過實物展覽、影像牆的型態，讓民眾可以認識水果從栽種到加工的各個階段過程。另外還有「水果主題拍貼機」，讓民眾留下特別回憶。

Smille 微笑蜜樂所提供的蜜樂酥，採用色彩繽紛的包裝盒。圖／微熱山丘提供
Smille 微笑蜜樂所提供的蜜樂酥，採用色彩繽紛的包裝盒。圖／微熱山丘提供

餐點部份，「Smille 微笑蜜樂」提供有4種口味的「蜜樂酥」。長達25公分的蜜樂酥，是由法式千層為發想，採U型設計，可以填入不同的水果餡料，加上繽紛色彩的外盒，適合當作邊走邊吃的輕食點心。首波共計提供「鳳梨卡士達蜜樂酥」、「香蕉芭樂蜜樂酥」、「燻鮭魚百香蜜樂酥」，以及季節限定的「紅玉蘋果蜜樂酥」，每款售價180～200元不等，亦可提供雙拼口味。

季節限定的「紅玉蘋果蜜樂酥」，200元。圖／微熱山丘提供
季節限定的「紅玉蘋果蜜樂酥」，200元。圖／微熱山丘提供

為慶祝新店開幕，自11月11日開幕日起，凡參與水果主題拍貼機體驗，並同意授權微笑體驗影像，即可獲得Smille招待的「蜜樂酥兌換券」（數位券）。

【Smille 微笑蜜樂】

地址：松山文創園區 東向製菸工廠 A7 E102（台北市信義區光復南路133號1樓）

電話：02-2765-3683

Smille 微笑蜜樂透過綠意植栽與長椅等元素，營造出室內公園的氛圍。記者陳睿中／攝影
Smille 微笑蜜樂透過綠意植栽與長椅等元素，營造出室內公園的氛圍。記者陳睿中／攝影
Smille 微笑蜜樂從天花板、牆面到地板，都可以看見綠色裝飾元素。記者陳睿中／攝影
Smille 微笑蜜樂從天花板、牆面到地板，都可以看見綠色裝飾元素。記者陳睿中／攝影
Smille 微笑蜜樂自11月11日正式開幕。圖／微熱山丘提供
Smille 微笑蜜樂自11月11日正式開幕。圖／微熱山丘提供
開放的空間中，可以見到蜜樂酥的製作過程。記者陳睿中／攝影
開放的空間中，可以見到蜜樂酥的製作過程。記者陳睿中／攝影

鳳梨酥 微熱山丘

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