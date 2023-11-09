台灣消費者好識貨！Michael Kors頂級系列熱賣 品牌加碼引進50％款式吸客

經過春夏少量款式的試水溫，獲得空前歡迎，讓美國時尚品牌Michael Kors有底氣，於正式換季時帶來更多的Michael Kors Collection系列秋冬女裝。無論是日常外出穿搭、優雅風格還是華麗的亮片設計元素都一應俱全，讓識貨的人有更多敗家的理由。

被消費者俗稱「大秀款」的Michael Kors Collection系列，無論風格或是定位都跟Michael Kors旗下的MICHAEL Michael Kors截然不同。用料講究但風格簡約又洗鍊，能營造出高級質感，一如設計師Michael Kors先生想象中，紐約上流社會女性所選擇穿著的款式，而且全系列服飾與配件都在義大利生產，是品牌的頂級系列。而且搭上近年流行的「老錢風（低調奢華）」，台灣在春夏之際也引進了部分款式來試水溫，結果銷售速度遠出乎預期，不少百搭款幾乎是曝光當天就完售；部分包包還讓品牌忠實顧客敲碗，希望再引進。於是在最新一季的Michael Kors Collection系列上市時，品牌台灣方也加碼提供更多的款式，遠比前一季多出約50%，產品線更加齊全。

模特兒示範Michael Kors Collection系列巧克力色雪紡露肩洋裝73,300元。圖／Michael Kors提供

全新的Michael Kors Collection秋冬系列，設計靈感來自Michael Kors先生成長時深受啟發的女性們。輪廓上同樣是流暢又俐落，並加入大量的流蘇形式裝飾，運用在針織裙裝或是小牛皮洋裝。同時，為合乎日常造型，品牌更利用質感細膩的初剪羊毛面料製成斗篷或是針織連身衣，搭配一片式短裙，既有微性感，同時又有著幹練。另外，採取法國製作的高級蕾絲打造出連身裙、襯衫，形塑出婉約優雅的魅力。當然要出席年末的派對，在Michael Kors Collection秋冬系列中，也能找到手工縫製的亮片外套或是透膚長洋裝，華麗感與氣勢兼具，讓人一眼難忘。

模特兒示範Michael Kors Collection系列灰色羊毛寬版外套70,100元與流蘇裙41,300元。圖／Michael Kors提供

模特兒示範Michael Kors Collection系列駝色羊毛大衣19萬1,700元、板栗色羊毛高領上衣40,000元與駝色人字絨短褲22,100元。圖／Michael Kors提供

模特兒示範Michael Kors Collection系列灰褐色雙面羊毛斗篷10萬2,100元、喀什米爾羊毛連體衣20,800元與雙面羊毛短裙25,300元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Collection系列Gloria灰褐色小牛皮腰帶，25,500元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Collection系列森林綠高領洋裝，31,700元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Collection系列Gloria黑色小牛皮中跟短靴，31,800元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Collection系列Dede迷你板栗色鱷魚壓紋肩背包，36,800元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Collection系列森林綠羊毛大衣，19萬1,700元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Collection系列灰褐色麂皮流蘇洋裝，15萬9,700元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Collection系列Joni森林綠蟒蛇壓紋30毫米寬腰帶，12,500元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Collection系列Campbell灰褐色中型手提包附背帶，38,700元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Collection系列黑色亮片夾克10萬5,300與黑色緞面襯衫27,200元、短褲47,700元。圖／Michael Kors提供