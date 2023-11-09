台灣消費者好識貨！Michael Kors頂級系列熱賣 品牌加碼引進50％款式吸客
經過春夏少量款式的試水溫，獲得空前歡迎，讓美國時尚品牌Michael Kors有底氣，於正式換季時帶來更多的Michael Kors Collection系列秋冬女裝。無論是日常外出穿搭、優雅風格還是華麗的亮片設計元素都一應俱全，讓識貨的人有更多敗家的理由。
被消費者俗稱「大秀款」的Michael Kors Collection系列，無論風格或是定位都跟Michael Kors旗下的MICHAEL Michael Kors截然不同。用料講究但風格簡約又洗鍊，能營造出高級質感，一如設計師Michael Kors先生想象中，紐約上流社會女性所選擇穿著的款式，而且全系列服飾與配件都在義大利生產，是品牌的頂級系列。而且搭上近年流行的「老錢風（低調奢華）」，台灣在春夏之際也引進了部分款式來試水溫，結果銷售速度遠出乎預期，不少百搭款幾乎是曝光當天就完售；部分包包還讓品牌忠實顧客敲碗，希望再引進。於是在最新一季的Michael Kors Collection系列上市時，品牌台灣方也加碼提供更多的款式，遠比前一季多出約50%，產品線更加齊全。
全新的Michael Kors Collection秋冬系列，設計靈感來自Michael Kors先生成長時深受啟發的女性們。輪廓上同樣是流暢又俐落，並加入大量的流蘇形式裝飾，運用在針織裙裝或是小牛皮洋裝。同時，為合乎日常造型，品牌更利用質感細膩的初剪羊毛面料製成斗篷或是針織連身衣，搭配一片式短裙，既有微性感，同時又有著幹練。另外，採取法國製作的高級蕾絲打造出連身裙、襯衫，形塑出婉約優雅的魅力。當然要出席年末的派對，在Michael Kors Collection秋冬系列中，也能找到手工縫製的亮片外套或是透膚長洋裝，華麗感與氣勢兼具，讓人一眼難忘。
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