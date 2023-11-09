秀智、珍妮佛羅倫斯款都來了！ 「迷你」系精品花心有理

風格雖無形，卻可具體在細節、色彩或輪廓中體現。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）今日為台北101名品店全新開幕，並帶來Mini Dolcevita多情全系列新品。品牌總裁Matthias Breschan不僅二度來台，更接受本刊專訪，暢談他對義式「甜美生活」的優雅定義。

珍妮佛羅倫斯以一身簡約的黑白，襯出手上的Mini Dolcevita的都會閃耀風格。圖／Longines提供 晚宴除了高跟鞋、手拿包還缺什麼？珍妮佛羅倫斯用手上的蘋果綠Dolcevita鑽表，無聲但低調回應。圖／Longines提供

Matthias Breschan首先指出，品牌早在1910年代就有方形表款、並在1940年代推出方形女表。此外在1930年代時，女飛行員Amy Johnson不僅穿戴上長褲，並佩戴以圓、方形或飛行風格的浪琴表，大膽、前衛。事實上浪琴早在20年前已喊出「優雅是一種態度」的風格宣言，Matthias Breschan並與我們分享，多情系列（Dolcevita）原文意指的「甜美生活」，更是一種心靈的內境狀態，「對我來說，甜蜜生活就是優雅。當談到優雅的定義時，Coco Chanel曾說優雅就是內在與外在一樣美麗；我認為這體現了我們如何看待並欣賞自己的生活、珍惜所有，這就是所謂的『甜蜜生活』。」

秀智（Suzy） 日前也戴上新款浪琴Mini Dolcevita新表，表款搭配在黑色長袖套外，展現了時髦的色彩對比。圖／翻攝自 IG @ skuukzky 羅馬「flinqué」飾紋面盤透過繁複的機刻雕花紋飾，創造出古典雋永的優雅風格。圖／Longines提供

而假使要挑一款送給女兒，他則推薦全新磚型金屬鍊帶款，並表示挑手表是為了生活、也為下一個世代做出選擇，「我認為Dolce Vita的設計哲學是永恆、不受時間限制的，在浪琴歷史中你會看到很多100年前已經非常時尚的元素，而我相信100年後，Dolvecita也將非常時尚。」

浪琴全球總裁Matthias Breschan（右二）、台北101總經理朱麗文（左二）、 Swatch Group台灣總經理Christy（左一）與浪琴台灣副總經理Teresa，一同為101新店開幕剪綵。圖／Longines提供 浪琴全球總裁Matthias Breschan與名模王心恬。記者吳致碩／攝影