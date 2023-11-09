秀智、珍妮佛羅倫斯款都來了！ 「迷你」系精品花心有理
風格雖無形，卻可具體在細節、色彩或輪廓中體現。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）今日為台北101名品店全新開幕，並帶來Mini Dolcevita多情全系列新品。品牌總裁Matthias Breschan不僅二度來台，更接受本刊專訪，暢談他對義式「甜美生活」的優雅定義。
Matthias Breschan首先指出，品牌早在1910年代就有方形表款、並在1940年代推出方形女表。此外在1930年代時，女飛行員Amy Johnson不僅穿戴上長褲，並佩戴以圓、方形或飛行風格的浪琴表，大膽、前衛。事實上浪琴早在20年前已喊出「優雅是一種態度」的風格宣言，Matthias Breschan並與我們分享，多情系列（Dolcevita）原文意指的「甜美生活」，更是一種心靈的內境狀態，「對我來說，甜蜜生活就是優雅。當談到優雅的定義時，Coco Chanel曾說優雅就是內在與外在一樣美麗；我認為這體現了我們如何看待並欣賞自己的生活、珍惜所有，這就是所謂的『甜蜜生活』。」
而假使要挑一款送給女兒，他則推薦全新磚型金屬鍊帶款，並表示挑手表是為了生活、也為下一個世代做出選擇，「我認為Dolce Vita的設計哲學是永恆、不受時間限制的，在浪琴歷史中你會看到很多100年前已經非常時尚的元素，而我相信100年後，Dolvecita也將非常時尚。」
全系列Mini Dolcevita腕表，共有Cosmo面盤、羅馬flinqué飾紋面盤、羅馬鏤雕鍍金面盤，並搭配淡雅粉、寧靜藍、象牙白、薄荷綠等四色彩色鱷魚皮表帶。其中精鋼表殼鏈帶款的Cosmo、flinqué飾紋面盤各有圓、方兩種設計。而身為浪琴表優雅代言人的珍妮佛羅倫斯已在形象影片中戴上Cosmo面盤款，表款使用石英機芯，鑲嵌38顆IF-VVS Top Wesselton鑽石總重約0.456克拉；另一位浪琴優雅大使秀智（Suzy）也在為女性雜誌拍攝時，戴上羅馬鏤雕鍍金面盤搭配象牙白色鱷魚皮表帶款，其象牙白色羅馬鏤雕面盤，並搭配鍍2N金羅馬數字時標與刻度，Mini Dolcevita全系列目前已到貨台灣，可親洽浪琴台北101專賣店。
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