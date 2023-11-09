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亞尼克生乳卷限時100元！Mister Donut甜甜圈7個221元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞尼克YTM將進駐萊爾富，特別推出「原味生乳卷100元」優惠。圖／亞尼克提供
亞尼克YTM將進駐萊爾富，特別推出「原味生乳卷100元」優惠。圖／亞尼克提供

隨著雙11將至，Mister Donut限時推出「7個甜甜圈221元」的優惠方案。另外「亞尼克」也宣佈，將於2間萊爾富門市設立「YTM」服務，方便民眾購買取貨。並推出「原味生乳卷100元」、「Weiss榛果厚巧克力生乳捲免費試吃」等一系列活動。

11月10日至11月19日期間，至Mister Donut任選7個甜甜圈，優惠價221元（限39元指定品項，可補價差換購價高商品）。即日起址11月19日期間，「可可伯爵鮮奶茶」，限時享買1送1優惠。除此之外，Mister Donut近期也聯名GODIVA，推出「GODIVA紅櫻桃布朗尼熔岩蛋糕」、「GODIVA焦糖脆餅可可酷朗」等品項，還有「GODIVA甜甜圈旅行頸枕」週邊商品。

過去多進駐於台北捷運站的亞尼克蛋糕自動販賣機（YTM），即將正式進駐萊爾富超商，方便民眾24小時購買。首機位於萊爾富北市國醫店，11月16日將在進駐萊爾富北縣員山店。為慶祝YTM進駐，11月10日、11月17日的上午11:00，分別於於萊爾富北市國醫店與萊爾富北縣員山店舉辦開幕限時限量。「原味生乳卷」原價380元，優惠價100元，限定前30名消費者，每人限購1條。

11月10日12:30至13:30在萊爾富北市國醫店，以及11月16日、17日的12:30至13:30在萊爾富北縣員山店，現場也提供「Weiss榛果厚巧克力生乳捲」限量試吃活動。現場試吃後到YTM機台進行消費，單筆購買任一亞尼克甜點，就送限量「熱敷暖宮寶」1個，送完為止。11月29、30日兩天，到亞尼克官網購買YTM商品，並指定萊爾富北市國醫店或萊爾富北縣員山店的YTM機台取貨，可享9折優惠。另外11月15日至12月25日期間，加入亞尼克YTM LINE@好友，即可獲得限量「嚐鮮券50元」1張，送完為止。

Mister Donut推出「甜甜圈7入221元」的限時優惠。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出「甜甜圈7入221元」的限時優惠。圖／Mister Donut提供

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