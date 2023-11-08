玩真的！萬寶龍無氧表 12月將登南極馬拉松挑戰極限

雖然離今日或不算太遠，但30年前的1990年代似影響了2023的現代。萬寶龍（Montblanc）推出新款「1858系列Geosphere世界時間腕表1990限量款」，除了向登山帝王Reinhold Messner致意，也將在今年重返極地，展現新一代的極地征途。

1990年對「登山帝王」Reinhold Messner有著雙重紀念意義，其一是他與德國探險家Arved Fuchs相伴，在沒有動物或機械裝置的輔助下，攜帶超過100公斤的雪撬，完成攀登超過3,000公尺、行程橫跨2,800公里的南極洲之旅，並以徒步的狀態完成。也因此南極洲冰川接近於蔚藍、雪白與淺藍交際的視覺，遂成為萬寶龍設計表款的靈感，出現在42毫米鈦金屬表殼的面盤中。

登山家Nimsdai Purja，近日甫登上世界第一高峰聖母峰，除了創下兩項世界紀錄，陪伴在他手上的更是世界首款「無氧腕表」限量290只的「萬寶龍1858系列Geosphere計時腕表」。圖 / 萬寶龍提供、版權屬Nimsdai所有

而1990對Reinhold Messner還有第二重的意義：其子Simon Messner也是在1990年出生。頗有乃父之風的Simon Messner同樣熱衷於登山運動，並在去年8月時配戴1858系列Geosphere零氧腕表，由法國南針峰出發、最終抵達了萬寶龍的精神原點：白朗峰（Mont Blanc）。

「1858系列Geosphere世界時間腕表1990限量款」的42毫米的面盤將在夜間散發宛如極光的視覺：其各大洲與雙時間指針將透獻出藍色冷光，並以綠色冷光點綴以時針、分針、數字和時標，藍綠交織、美不勝收。圖 / 萬寶龍提供

最新消息是，伴隨著新款1858系列Geosphere世界時間腕表1990限量款的問世，Reinhold Messner預計將再度與萬寶龍同行：配戴新款1990年限量表，嘗試踏上父親的偉大足跡：2023年12月13日，Simon Messner將配戴表款，參加參加南極冰上馬拉松比賽，與父親同中求異，展現屬於自己的風格征程。