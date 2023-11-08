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玩真的！萬寶龍無氧表 12月將登南極馬拉松挑戰極限

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
傳奇登山家Reinhold Messner之子Simon Messner日前成功無氧登頂白朗峰（Mont Blanc），並戴上萬寶龍1858系列Geosphere世界時間限量表款。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）
傳奇登山家Reinhold Messner之子Simon Messner日前成功無氧登頂白朗峰（Mont Blanc），並戴上萬寶龍1858系列Geosphere世界時間限量表款。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）

雖然離今日或不算太遠，但30年前的1990年代似影響了2023的現代。萬寶龍（Montblanc）推出新款「1858系列Geosphere世界時間腕表1990限量款」，除了向登山帝王Reinhold Messner致意，也將在今年重返極地，展現新一代的極地征途。

1990年對「登山帝王」Reinhold Messner有著雙重紀念意義，其一是他與德國探險家Arved Fuchs相伴，在沒有動物或機械裝置的輔助下，攜帶超過100公斤的雪撬，完成攀登超過3,000公尺、行程橫跨2,800公里的南極洲之旅，並以徒步的狀態完成。也因此南極洲冰川接近於蔚藍、雪白與淺藍交際的視覺，遂成為萬寶龍設計表款的靈感，出現在42毫米鈦金屬表殼的面盤中。

登山家Nimsdai Purja，近日甫登上世界第一高峰聖母峰，除了創下兩項世界紀錄，陪伴在他手上的更是世界首款「無氧腕表」限量290只的「萬寶龍1858系列Geosphere計時腕表」。圖 / 萬寶龍提供、版權屬Nimsdai所有
登山家Nimsdai Purja，近日甫登上世界第一高峰聖母峰，除了創下兩項世界紀錄，陪伴在他手上的更是世界首款「無氧腕表」限量290只的「萬寶龍1858系列Geosphere計時腕表」。圖 / 萬寶龍提供、版權屬Nimsdai所有

而1990對Reinhold Messner還有第二重的意義：其子Simon Messner也是在1990年出生。頗有乃父之風的Simon Messner同樣熱衷於登山運動，並在去年8月時配戴1858系列Geosphere零氧腕表，由法國南針峰出發、最終抵達了萬寶龍的精神原點：白朗峰（Mont Blanc）。

「1858系列Geosphere世界時間腕表1990限量款」的42毫米的面盤將在夜間散發宛如極光的視覺：其各大洲與雙時間指針將透獻出藍色冷光，並以綠色冷光點綴以時針、分針、數字和時標，藍綠交織、美不勝收。圖 / 萬寶龍提供
「1858系列Geosphere世界時間腕表1990限量款」的42毫米的面盤將在夜間散發宛如極光的視覺：其各大洲與雙時間指針將透獻出藍色冷光，並以綠色冷光點綴以時針、分針、數字和時標，藍綠交織、美不勝收。圖 / 萬寶龍提供

最新消息是，伴隨著新款1858系列Geosphere世界時間腕表1990限量款的問世，Reinhold Messner預計將再度與萬寶龍同行：配戴新款1990年限量表，嘗試踏上父親的偉大足跡：2023年12月13日，Simon Messner將配戴表款，參加參加南極冰上馬拉松比賽，與父親同中求異，展現屬於自己的風格征程。

MB 29.25自動上鍊機械機芯所在的鈦金屬表殼內將以特殊製程，呈現「無氧氣」的狀態，因此即便前往如南極洲、強風時溫度可達攝氏負65度C的險峻環境中，表款也不會有起霧影響讀取的狀態，同時也因為無氧，機芯零件也能長久耐用。表款表背並運用雷射刻以美麗的南極洲景致，屆時Simon Messner眼中的風景將與其父有何異同？且待2023年12月13日來臨之際，靜態分曉。

1858系列Geosphere世界時間腕表1990限量款，鈦金屬、42毫米、時間顯示、旋轉式南北半球地球儀、24小時制與晝夜指示的世界時間功能，防水100米，限量1,990只，價格店洽。圖 / 萬寶龍提供
1858系列Geosphere世界時間腕表1990限量款，鈦金屬、42毫米、時間顯示、旋轉式南北半球地球儀、24小時制與晝夜指示的世界時間功能，防水100米，限量1,990只，價格店洽。圖 / 萬寶龍提供

腕表 極地 馬拉松

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