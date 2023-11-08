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OKmart推獨家聯名「福記」燒仙草、紅豆湯！指定鍋物系列限時任3件88折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OKmart與福記獨家聯名湯品，推出全新「烏潤仙草湯」、「經典紅豆湯」與「紅豆紫米粥」，售價皆為59元。圖／OKmart提供
OKmart與福記獨家聯名湯品，推出全新「烏潤仙草湯」、「經典紅豆湯」與「紅豆紫米粥」，售價皆為59元。圖／OKmart提供

今天（11月8日）迎來節氣「立冬」，正式宣告進入冬季，OKmart特別在實體門市規畫「冬季火鍋專區」，並推出與「福記」聯名的湯品，搶攻溫暖鮮食商機。

OKmart與福記獨家聯名湯品，推出全新「烏潤仙草湯」、「經典紅豆湯」與「紅豆紫米粥」，為微涼氣溫增添溫暖，售價皆為59元。「烏潤仙草湯」以仙草為基底熬煮帶出清甜甘香滋味，搭配富含飽足感與膳食纖維的綠豆、紅豆、花生、花豆，豐富配料大口滿足；「經典紅豆湯」選用顆粒飽滿渾圓的紅豆，搭配簡單純粹的水、糖、鹽巴熬煮，呈現出豆型完整、清透不混濁的湯頭，成就一碗好湯；「紅豆紫米粥」是紅豆紫米組合而成的紅黑雙寶，搭配鹽巴、砂糖製作而成，綿密微甜的紅豆搭配口感軟糯不黏膩的紫米，是兼具健康與美味的小點心，純素食者也可食用。

此外，OKmart規畫「冬季火鍋專區」，特別引進南洋口味湯底，像是「桂冠Laska叻沙鍋」、「桂冠濃醇牛乳鍋」，再搭OKmart獨家火鍋料桂冠墨魚餃、進益剝皮辣椒摃丸、進益原味摃丸，一起享用超對味。「桂冠墨魚餃」特選的Q彈魚漿製作外皮，內餡添加墨魚汁與南極蝦、馬蹄點綴，打造滿滿海味。

新竹知名的進益摃丸，現在也能在OKmart購買，「經典原味摃丸」使用瘦肉較高的純豬肉製作，扎實不油膩；嗜辣控不能錯過「剝皮辣椒摃丸」，在新鮮豬肉漿中加入香氣十足的剝皮辣椒，創造獨特微辣滋味。OKmart還有多款人氣火鍋料可以搭配，即日起至11月15日購買指定鍋物系列商品可享任3件88折優惠。

OKmart新推出「進益剝皮辣椒貢丸（600g）」，售價330元。圖／OKmart提供
OKmart新推出「進益剝皮辣椒貢丸（600g）」，售價330元。圖／OKmart提供
OKmart新推出「福記紅豆紫米粥」，售價59元。圖／OKmart提供
OKmart新推出「福記紅豆紫米粥」，售價59元。圖／OKmart提供
OKmart新推出「進益原味摃丸（600g）」，售價279元。圖／OKmart提供
OKmart新推出「進益原味摃丸（600g）」，售價279元。圖／OKmart提供
OKmart新推出「福記烏潤仙草湯」，售價59元。圖／OKmart提供
OKmart新推出「福記烏潤仙草湯」，售價59元。圖／OKmart提供
OKmart新推出「福記紅豆湯」，售價59元。圖／OKmart提供
OKmart新推出「福記紅豆湯」，售價59元。圖／OKmart提供

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