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千頌伊炸雞來了！韓品牌「BHC炸雞」明年登台 首店落這縣市

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
韓國連鎖炸雞「BHC炸雞」即將正式登台。圖／擷取自BHC 粉絲頁
韓國連鎖炸雞「BHC炸雞」即將正式登台。圖／擷取自BHC 粉絲頁

又有韓國人氣炸雞店要來台灣了！曾經在韓劇《來自星星的你》中亮相的韓國炸雞品牌「BHC」，將由橘焱胡同餐飲集團代理登台，預計於明年第二季在大台北地區開設台灣首間門市，對於喜愛韓式炸雞的民眾來說，也將有不一樣的新選擇。

「韓式炸雞」是韓國代表性的國民小吃，擁有許多代表性的品牌。藉由韓劇、韓綜中「吃炸雞配啤酒」的經典畫面，也讓台灣民眾更熟悉韓式炸雞的文化。2004年成立至今的「BHC」，旗下擁有韓式炸雞、韓式湯飯、韓式烤肉等不同品牌，其中「BHC炸雞」在全韓國有超過2,000間門市，另外美國、香港、新加坡、馬來西亞等地亦有海外分店。韓劇《來自星星的你》中，千頌伊所品嚐的炸雞，也就是BHC炸雞。

橘焱胡同餐飲集團今日即與BHC集團簽訂台灣獨家代理權，正式引進「BHC炸雞」來台。預計明年第二季開設首間在台門市，並計畫第一年共計開設3間門市。台灣也將成為BHC第5個海外市場。

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