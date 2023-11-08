快訊

iPhone平時這樣放更省電！不用按鍵「自動關閉螢幕」

張忠謀同門師兄弟！半導體業「一代宗師」施敏辭世 享壽87歲

政策影響力遍及兩岸…台灣知名政略作家范疇過世 享壽68歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金卡戴珊這也太火辣！親上陣秀Swarovski x SKIMS聯名

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
金卡戴珊演繹Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供
金卡戴珊演繹Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）與攜手美國內衣品牌SKIMS，聯手推出一系列優雅閃耀的身體首飾、內衣和服飾，結合Swarovski的奢華燦爛與SKIMS標誌性面料的精巧工藝，全新聯名系列形象更由SKIMS聯合創始人、創意總監金卡戴珊（Kim Kardashian）親自演繹，自即日起於紐約第五大道全新Swarovski旗艦店、指定專門店Skims.com和部分奢侈品店作全球發售。

以金卡戴珊為主角的一系列驚豔大片，由全球知名攝影師Mert Alas掌鏡拍攝，捕捉了Swarovski x SKIMS系列的魅力，系列涵蓋一系列飾有Swarovski水晶的身體首飾和成衣，包括內衣、緊身衣和洋裝。 身體首飾從施華洛世奇的Millenia系列首飾得到啟發，提供包容性尺寸，以閃耀光彩勾勒出女性優雅的輪廓曲線。聯名系列首飾既可以用作疊搭在服裝之上或下，更可搭配頸鍊、項鍊和手鍊配戴。成衣系列綴以閃亮Swarovski水晶，適合在各種場合搭配穿著，SKIMS的標誌性面料可以巧妙契合人體曲線，舒適貼身也彰顯自信。

Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供
Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供
Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供
Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供
金卡戴珊演繹Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供
金卡戴珊演繹Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供
金卡戴珊演繹Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供
金卡戴珊演繹Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇水水晶與SKIMS內衣攜手推出Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇水水晶與SKIMS內衣攜手推出Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇水水晶與SKIMS內衣攜手推出Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇水水晶與SKIMS內衣攜手推出Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供
金卡戴珊演繹Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供
金卡戴珊演繹Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供

金卡戴珊

延伸閱讀

影／OL自助洗衣以為「洗了個寂寞」 真相竟是遇到噁爛內衣賊

林襄脫到剩內衣辣到模糊！轉身秀蜜桃臀網嗨翻

今年萬聖節有變色龍、花仙子、孔雀，還有「1顆蛋」！盤點15位最佳造型裝扮　這次的贏家是誰？

激凸內衣一開賣就賣光光！金卡戴珊推出兩點胸罩 穿上緊身衣「胸前點點難忽視」

相關新聞

用料最頂的知名甜點店「品好乳酪」 全台8店無預警停業

在高雄發跡，全台擁有8間櫃點的知名「品好乳酪」， 遭員工上網抱怨欠薪2個月，如今全面停業，店方已在官網公告「暫停營業」。...

首波40店搶先開賣！全家便利商店南洋酸辣燙「馬尚煮」強勢登台　冬蔭功湯＋10款海味食材自由配

近年東南亞旅遊正夯，台灣新住民人口更超過60萬人，街頭巷尾隨處可見各式南洋風味料理，酸辣風味已深入民眾日常。看好美食新南...

日本第一牛郎羅蘭好身材如何養成？秘密公開還能吃宵夜

在亞洲區擁有高知名度，被稱為「日本第一男公關」羅蘭Roland，不僅有好身材、亮麗外型與好口才，除了經營公關界，還跨足經...

金卡戴珊這也太火辣！親上陣秀Swarovski x SKIMS聯名

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）與攜手美國內衣品牌SKIMS，聯手推出一系列優雅閃耀的身體首飾、內衣和服飾...

新手爸媽最想收到的禮物！夢幻FENDI背帶、LV嬰兒新品

精品為新生兒寶貝推出的新品，無疑是送給新手爸媽最好的禮物。FENDI童裝系列攜手屢獲殊榮、專門生產符合人體工學的嬰兒背帶...

微風台北車站周年慶 天天買一送一、首四日限定11元起

美食齊聚的微風台北車站周年慶11月9日至11月29日登場，周年慶期間推出每日限時限量買一送一、一日限定消費滿額加贈500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。